Rabiots kontrakt går ut til sommeren, og midtbanespilleren har gjort det klart at han ikke kommer til å signere en ny avtale. PSGs respons har vært å tvinge Rabiot til å trene utenfor førstelaget.

Mor og agent Veronique Rabiot føler sønnen er en fange i den franske klubben. Moren mener klubbens behandling av sønnen har vært streng og at klubben forskjellsbehandler spillerne.

– Sønnen min er en fange i PSG, sier moren til L'Equipe.

– Det eneste han har bedt om er å fullføre kontrakten sin, og at det blir respektert. De ga han bot for å reise til Qatar da bestemoren døde, og faren var dødssyk. Han er et gissel.

Moren hintet også om at klubben ikke stiller de samme kravene til sin største stjerne Neymar.

– I PSG gir de spillere bøter for å komme seks minutter sent til et lagmøte (som skjedde med Rabiot før kampen mot Marseille), mens andre, mens de er skadet, får lov til å reise verden rundt og dra på karneval, forteller Rabiots mor.

Suspendert i to uker

Uroligheter rundt Rabiot er ikke noe nytt. Allerede i 2014, da franskmannen var 19 år, dukket de første problemene opp. Rabiot ble vraket av daværende manager Laurent Blanc fra troppen, og var nær ved å forlate klubben. Også den gangen var moren involvert. Veronique Rabiot ventet på manageren på parkeringsplassen.

– Du kan ikke gjøre det mot ham. Jeg kommer ikke til å godta det, sa moren til Blanc den gangen ifølge The Guardian.

Den gangen endte det med ny kontrakt for midtbanespilleren. Problemene i PSG blusset virkelig opp igjen da Rabiot nektet å skrive under en ny kontrakt forrige sommer.

Da Rabiot kun ble tatt ut til å være hjemmeværende reserve i den franske troppen, svarte han med å sende en mail til trener Didier Deschamps der han skrev at han ikke kom til å følge treningsprogrammet. Siden den gang har han heller ikke vært tatt ut i den franske landslagstroppen.

Rabiot er for tiden suspendert av klubben i to uker for å ha vært på nattklubb timer etter tapet mot Manchester United, og for ha likt en tweet der Patrice Evra feirer United-seieren.

– Innstillingen og mangelen på profesjonalitet han viser overfor lagkameratene, klubben og fansen er uakseptabel. Han er en del av troppen vår fram til 30. juni, sa sportsdirektør i PSG, Antero Henrique, da suspensjonen ble kjent.

Manchester United, Manchester City, Barcelona og Juventus er blant klubbene som har vært linket til Rabiot, som neppe er PSG-spiller etter 30. juni.