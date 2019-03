Tiltalt for drap på eks-kjæresten og faren – nå snakker hun for første gang

En 43 år gammel kvinne er tiltalt for to drap – på sin far og eks-kjæreste.

Drapet på faren skal ha skjedd hjemme hos ham i 2002, mens drapet på eks-kjæresten skal ha skjedd på et hotellrom i Kristiansand i 2014.

– Hun ser frem til å få forklart seg, sier Katja Hakvaag, en av kvinnens forsvarere til TV 2 onsdag morgen.

Kvinnen har ikke ønsket å forklare seg verken i politiavhør eller i tingretten. Hun ble pågrepet i september 2017, og har siden ikke sagt et ord om innholdet i den alvorlige tiltalen.

Fri forklaring

Kvinnen inntok vitneboksen litt over klokken 09 onsdag morgen.

– Kan du hjelpe meg med hvor jeg skal begynne? var det første hun sa til lagrettsdommer Erik Holth.

Hun har kort, mørkt hår, på seg en svart strikkejakke over en grønn-gul skjorte. Hun forklarer seg rolig, med lav stemme.

Kvinnen skal først komme med en fri forklaring, der hun forklarer seg om omstendighetene rundt tiltalepunktene. Så vil partene i saken få stille henne spørsmål. Det er satt av tre dager til hennes forklaring.

Det første punktet i tiltalen handler om dødsfallet til hennes far, og det var her hun startet sin forklaring.

– Jeg hadde et godt forhold til min far, jeg hadde ikke noe fast samvær med ham, men besøkte ham når jeg ville, sier hun.

Påtalemyndigheten mener penger er et mulig motiv for drapet på faren i 2002.

– Da han døde fikk jeg en pliktdelsarv på en million, sier kvinnen, og forklarer at det var dårlig stemning blant familiemedlemmer rundt arveoppgjøret.

Etter en halvtime i vitneboksen ba kvinnen om en pause.

Ned-dopet

I begge drapene skal kvinnen ha dopet ned ofrene sine før de døde.

Hun er i tillegg tiltalt for å ha dopet ned flere andre personer, i tillegg til de to som døde.

– Hva har du å si om disse ned-dopingene? spurte dommeren kvinnen.

– Han kom stadig til meg for å få disse tablettene, sier kvinnen om en av mennene hun skal ha dopet ned.

– Du tok disse tablettene selv også?

– Ja, jeg tok de, sier hun.

Hun forteller at hun en periode begynte å ta en del Stilnoct-tabletter, og at det var disse tablettene hun også delte med mannen.