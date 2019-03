Pilotene i Boeing 737 MAX-8 flyet fra Lion Air Flight 610 prøvde fortvilt å finne ut hvorfor flyets nese ble tvunget nedover, men rakk ikke å finne årsaken før flyet styrtet i havet i Indonesia, skriver Reuters.

Ifølge nyhetsbyråets kilder skal systemet som tar opp samtalene i cockpit og radiokommunikasjon, ha fanget opp hvordan pilotene ikke klarte å få kontroll over flyet i minuttene før ulykken i oktober i fjor.

Kjempet i ni minutter

I ni minutter kjempet pilotene mot datasystemet, som feilaktig varslet at flyet hadde for lav hastighet og dermed var i fare for å steile.

Mens den 31 år gamle kapteinen forgjeves undersøkte flygehåndboken for løsninger, var styrmannen (41) ikke i stand til å styre flyet, skriver Reuters.

Dagen før Lion Air-ulykken som kostet 189 mennesker livet, var det også problemer med programvaren i flyet, melder Bloomberg News.

Men en pilot som tilfeldigvis var med denne dagen, og satt i klappsetet som er forbeholdt personell som «haiker», oppdaget feilen og fortalte mannskapet hvordan de skulle skru av systemet som ikke fungerte.

Alle instrumenter viste ulik høyde før flyet styrtet og tok med seg 189 mennesker i døden, står det i den midlertidige rapporten.

I kjølvannet av ulykken gjorde Boeing programvareoppdateringer, og flyselskaper innførte oppdaterte rutiner for pilotene.

Data fra ferdsskriveren til flyet fra Ethiopian Airlines viser at det er funnet flere likhetstegn mellom flystyrten i Etiopia og en flystyrt i Indonesia i fjor.

Ulykkene har rettet oppmerksomhet mot programvaren i Boeings MAX 8-maskiner. Ved begge ulykkene har det vært tegn til at flyene har variert mye opp og ned i fart og høyde kort tid etter at de tok av.

Flere bekymringsmeldinger

Det har ført til at flyeksperter mistenker at systemet kan ha tvunget flyene ned dersom ikke flygerne har klart å skru av autopiloten.

Ifølge The Dallas Morning News har minst fem piloter sendt inn bekymringsmelding om flytypen flere måneder før Etiopia-ulykken.

Meldigene er funnet i en føderal database hvor amerikanske piloter kan melde inn meldinger om avvik uten å risikere å bli irettesatt av arbeidsgiver.

Problemene som er varslet inn er knyttet til autopilotsystemet, og de har slått inn like etter avgang, skriver avisen.

I en av de fem meldingene har en kaptein varslet at nesen på flyet raskt pekte nedover. I en annen varsler en styrmann at nesen på flyet vendte nedover etter flyet ble satt i autopilot. Da autopiloten ble koblet fra, rettet flyet seg opp igjen, ifølge CNN.