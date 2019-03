Klopp utga seg for å være nordmann for å slippe inn på utested

Onsdag lanseres biografien «Den nordkoreanske sjefen», ført til pennen av Lasse Evensen, om den norsk-tyske fotballspilleren og -treneren Jørn Andersen. I boka kommer det blant annet fram at navnet til Andersen har vært til nytte for Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Andersen har hatt mest oppmerksomhet i hjemlandet de siste årene for at han gikk inn som landslagstrener for Nord-Korea fra 2016 til 2018. Før jobben i Nord-Korea jobbet 56-åringen som trener i blant annet Tyskland og Østerrike. Fra Nord-Korea dro han videre til Sør-Korea og er nå trener for Incheon United.

Nordmannen, som byttet statsborgerskap til Tyskland, har også en lang merittliste som fotballspiller. Blant annet var har vært toppscorer i 1990 i den tyske Bundesliga mens han spilte for Eintracht Frankfurt. I denne klubben var også Jürgen Klopp spiller, men Liverpool-manageren spilte på andrelaget og nordmannen på A-laget.

Var mer kjent enn Klopp

Siden Andersen presterte på et høyt nivå på fotballbanen og spilte på det øverste nivået i klubben, hadde han et mer kjent navn enn Klopp, som siden har fått masse oppmerksomhet for sine trenerprestasjoner.

– Han var student i Frankfurt på den tiden og spilte på amatørlaget til Eintracht Frankfurt. Gjennom den tiden så ble vi kjent med hverandre. Vi traff hverandre på treningsanlegget av og til og tok en kaffe og snakket sammen. Den gang var ikke Jürgen Klopp spesielt kjent, han var en vanlig student som spilte fotball på andrelaget vårt, sier Andersen.

– Hva tenker du om at Liverpools manager har kommet seg inn på et utested i ditt navn?

– Det er en morsom greie nå i ettertid som Jürgen Klopp har blitt så populær. Jeg tror det var i 1990 i Frankfurt da vi begge var spillere i Frankfurt og han skulle på det utestedet som Eintracht-spillerne mest gikk på. Det var lang kø foran inngangen og ettersom han var stor og lys, som jeg var på den tiden, så gikk han bort til dørvakten og sa at han het Jørn Andersen. Dørvakten kjente ikke fotballspillere så godt den gangen, så da kom han inn på utestedet i mitt navn, forteller Andersen.

Klopp har senere beklaget for at han brukte Andersens navn.

– Han har fortalt meg det senere, og takket og unnskyldte seg for å ha brukt navnet mitt for å komme inn på utestedet, men det var jo en vennetjeneste for min del, sier Incheon United-treneren.

– Kommer du til å bruke navnet hans for å komme inn på et utested nå da?