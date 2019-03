«Gå bort, forræder».

Banneret sto skrevet med store bokstaver, var farget i rødt, hvitt og blått og attpåtil skrevet på morsmålet til Ole Kristian Selnæs.

Noen hadde hengt det opp ved treningsfeltet til St. Etienne. Datoen var 2. februar, og fansen var rasende etter å ha blitt fortalt at deres norske yndling streiket for å presse gjennom en overgang til kinesisk fotball.

Det var fortsatt en uke igjen til Selnæs fikk viljen sin, og ble Shenzhen-spiller. Men der mange ville opplevd noe slikt som ubehagelig, hevder 24-åringen at banneret gjorde ham stolt og glad.

– En sak har alltid to sider, og jeg har mildt sagt en annen versjon enn det klubben hadde. Jeg tok reaksjonen fra fansen som et utrolig stort kompliment. Det er ikke mulig å få et større kompliment for en spiller som drar. At de ble så skuffet og sint for at jeg dro, ga meg en utrolig selvtillitsboost. Det syntes jeg var artig, sier Selnæs.

Avviser streik

TV 2 møter ham ved bassengkanten på spillerhotellet Oliva Nova, som ligger en times kjøring unna Valencia der Spania tar imot Norge til første kamp i EM-kvalifiseringen lørdag kveld.

Selnæs har ligget lavt siden overgangen 9. februar, og ikke uttalt seg til media, før i en podcast med Adresseavisen på lørdag.

Derfor har St. Etiennes versjon rundt overgangen og spillet i kulissene blitt stående uimotsagt. Rabalderet startet etter at Selnæs hadde forlatt lagets treningsleir, angivelig på grunn av sykdom, men så meldte storavisa L`Equipe at det egentlig var for å presse gjennom en overgang.

Selnæs nektet angivelig å trene, og klubbdirektør Frédéric Paquet kalte oppførselen til nordmannen for «utilgivelig».

Trønderen legger ikke skjul på at det var uenighet mellom ham og klubben. Men han avviser bestemt at han noen gang streiket eller nektet å trene.

– Fotballen er kynisk. Jeg følte at de kastet meg under bussen for å redde seg selv, og flytte fokus over på meg. Det går fint, jeg vet at fotballen er sånn.

– Det ble veldig sterke reaksjoner mot klubben da det ble kjent at de solgte en spiller som er fast på laget, midt i sesongen, når vi gjorde det veldig bra og lå an til å kvalifisere oss til europacupspill. Så de lyktes godt med de uttalelsene der, det var ikke mange som var sure på klubben lenger. Bare på meg.