Det ble meldt om røyk i T-banetunnelen mellom Tøyen og Carl Berner onsdag morgen.

– Dette medfører at T-banetrafikken er stanset i dette området inntil nødetatene og sporveien har funnet ut av årsaken til røyken, skrev politiet i Oslo på Twitter like etter hendelsen.

Sporveien opplyste også på Twitter at de måtte stenge Carl Bernes plass grunnet varsel om mye røyk i tunnelen.

Like før klokken syv meldte politiet at nødetatene var etablert ved Carl Berner og Tøyen, og at det ikke er røyk på disse stasjonene. Det var da uklart hvor røyken stammet fra.

– Vi har nødetater på begge stasjoner, men vi har for øyeblikket ikke funnet noe røyk. Brannvesenet skal nå ta seg gjennom tunnelen i en T-banevogn for å sjekke ut status inne i tunnelen, sa operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Rune Hekkelstrand, til TV 2 klokken syv.

Rundt klokken halv åtte sendte Oslo brann- og redningsetat inn et tog fra Tøyen med røykdykkere. Noen minutter senere opplyste de at de ikke kunne se noe mer røyk, men at de fortsatt lette etter årsaken.

Mannskaper fra Bryn brannstasjon, Sagene brannsjasjon og redningsavdelingen på Hovedbrannstasjonen jobbet på stedet. Totalt ble seks brannbiler innsatt i arbeidet.

Like før klokken åtte melder politiet at T-banen er åpnet for normal trafikk igjen, og at de ikke fant noe unormalt i tunnelsystemet.

Det var en T-banesjåfør som først varslet om hendelsen.