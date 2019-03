Natt til onsdag melder Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) om at cargoskipet Bulk Trans har fått motorhavari og tar inn vann utenfor Edøy fergekai ved Smøla i Møre og Romsdal

– Vi fikk inn meldingen klokken 00:24. Klokken 02:30 har vi fått beskjed om at vannstanden er under kontroll, og at den synker, sier vakthavende redningsleder i HRS, Asbjørn Viste, til TV 2.

Kl. 0024. Cargo Ship Bulk Trans fikk vannlekkasje og motorhavari utenfor Edøy fergekai. Los 133 fikk festet sleper / hindret grunnstøting. I tillegg bistår RS Erik Bye, Seaking Ørlandet og Slepebåt Waterman med lensekapasiet. KV Nornen underveis. Vannstand ombord synker nå. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) March 20, 2019

Ifølge Viste var losbåten Los 11 raskt på stedet og hjalp til sånn at skipet ikke grunnstøtte.

– Det var nokså nære på, men de greide å hindre at det skjedde. Dette er en solskinnshistorie, når alt kommer til alt, sier Viste.

Bulk Trans vil videre bli slept til kai i Kristiansund, ifølge redningslederen.

Viste opplyser at de ikke vet hvordan ulykken oppsto.