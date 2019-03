De var de første begravelsene, og verken identiteten eller nasjonaliteten til de to er offentliggjort. Flere hundre personer var til stede da seremoniene begynte etter klokka 12 lokal tid i Christchurch.

Myndighetene har brukt fire dager på å sette opp et eget område for ofrene på en av byens gravlunder for muslimer. Mange av ofrene kommer til å bli stedt til hvile der, men noen vil også bli sendt tilbake til sitt opprinnelige hjemland for gravlegging der, opplyser myndighetene.

Det var satt opp et telt over området da begravelsene fant sted onsdag. Etter en kort stund med bønn, ble de to ofrene båret inn til gravstedet av familie og venner og stedt til hvile.

Familie og venner begravet de døde og tok farvel.

Tar tid

En australsk statsborger er mistenkt for å være gjerningspersonen bak de to angrepene mot moskeene Al Noor og Linwood under fredagsbønnen, der 50 personer ble drept og minst like mange såret. For flere av de skadde er tilstanden svært alvorlig ennå.

I henhold til muslimsk tro ønsker familiene å gravlegge sine kjære så snart som mulig, men arbeidet med å identifisere de drepte tar tid.

Politisjef Mike Bush sa på en pressekonferanse onsdag morgen at det prioriteres å få ofrene returnert til familiene så raskt som mulig. Ifølge Radio New Zealand var 21 ofre formelt identifisert tirsdag klokka 11.30, mens ytterligere seks er identifisert i løpet av det neste døgnet.

– Før dagen er omme bør vi ha fullført de fleste av de identifiseringene. Men jeg må si at noen av ofrene vil ta litt lengre tid, sier Bush.

Må finne dødsårsak

Han understreker at det er svært viktig at de som skal identifisere ofrene, får tilstrekkelig med tid slik at de er sikre på at de gjør alt rett, det må være rett person og rett dødsårsak.

– Hvis vi gjør feil er det utilgivelig, sier Bush.

Det er seks obdusenter i arbeid i tillegg til mer enn hundre eksperter på identifiseringsarbeid.

Det er svært viktig at det for hvert offer er med sikkerhet slått fast hva som var dødsårsak. Bush påpeker at det ikke vil bli mulig å ta ut en drapstiltale uten bevis for at et drap har funnet sted.

– Du kan ikke dømme noen for drap uten at det er slått fast at drap er dødsårsaken, sier han.

(©NTB)