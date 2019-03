Jensen og Listhaug vil ikke avklare Frps Russland-politikk

Høyres utenrikspolitiske talsperson, Michael Tetzschner, avviste at regjeringen vil endre kursen.

– Når jeg hører enkelte kaste vrak på de historiske erfaringene med å omgås diktaturstater, legger jeg gjerne til at samhold også er viktig innad i Norge, sa Tetzschner til TV 2.

Mandag var det fem år siden Russland annekterte Krim. Vesten fordømte Russlands handlinger 18. mars 2014, innførte sanksjoner og mente det var et brudd på folkeretten.​

Ber Høyre rydde opp

– Nå må Høyre rydde opp. Vår Russlands-politikk skal være preget at fasthet og dialog. At det nest største regjeringspartiet sin utenriksrikspolitiske talsperson uttaler seg slik han gjør, blir lest og tolket som at Norge taler med to tunger, sier Anniken Huitfeldt (Ap), som leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.



– Høyre tillater stadig flere krumspring fra de andre regjeringenpartiene. I utenrikspolitikken er dette svært uheldig, fortsetter Ap-politikeren.



Dette sier Frp-programmet

I Fremskrittspartiets prinsipp- og handlingsprogram er Russland nevnt én gang.

«Økende aktivitet i arktisk gjør at våre havområder blir stadig mer strategisk viktig. Russlands militære opprustning og økende aktivitet langs norskekysten understreker dette. Norges fiskeriressurser og forekomstene av olje og gass i de samme havområdene gjør at norsk militær tilstedeværelse er påkrevet» heter det.