Moldes spissjakt fortsetter med uforminsket styrke knappe 14 dager før seriestarten.



​Etter det TV 2 erfarer har Molde nå kastet seg inn i kampen om signaturen til Veton Berisha.

24-åringen, som ble hentet til østerrikske Rapid Wien for 18 millioner kroner for vel to år siden, virker å være på vei bort fra klubben.

Tidligere har Bergens Tidende skrevet at Brann har vist interesse. Viking har også vist interesse, men trolig blir Berisha for dyr for rogalendingene.

Råd til å hente spissen har derimot Molde, som nå seiler opp som en høyaktuell kandidat til å sikre seg spissen.



Veton Berisha har bare ett år igjen av kontrakten med Rapid Wien.



Berisha ønsker ikke å kommentere Molde-interessen, men slik TV 2 forstår det vurderer 24-åringen per dags dato tilbud fra opptil flere klubber.

Har fått avslått flere Ohi-bud

Interessen for Berisha kan være gode nyheter for Stabæk-supporterne som ønsker at Ohi Omoijuanfo skal bli værende i klubben.

I januar skrev TV 2 Sporten at Molde hadde vist interesse for Stabæk-spissen.

Interessen har vært der gjennom hele vinteren, men etter det TV 2 erfarer avslo Stabæk nylig et bud fra Molde på spissen. Molde skal slik forstår det ha vært villig til å betale opp mot sju millioner kroner for 25-åringen.



Trolig er det en sum i denne størrelsesorden som må til for å kjøpe Veton Berisha ut av sitt siste kontraktsår med Rapid Wien.

Uansett hvem Molde faktisk ender opp med, tyder det meste på at en ny spiss er på vei inn portene på Aker stadion i løpet av kort tid.