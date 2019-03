– Journalistikken er drevet av tette bånd mellom journalister og kilder

Onsdag kan TV 2 fortelle historien til Sofie, kvinnen som opptrer i den mye omtalte dansevideoen med Trond Giske.

Hun mener VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen.

– Jeg er både imponert og takknemlig over at hun viser det motet, og står opp mot kanskje et av Norges mektigste medier, VG, og sier at saken var helt feil og at hun prøvde å få frem det før saken kom på trykk. Det krever mye mot og det er jeg veldig takknemlig for, sier Trond Giske til TV 2.

– Den historien VG fortalte var en helt annen enn virkeligheten, sier Giske.

– Grep inn i en prosess i Arbeiderpartiet

VG publiserte saken om bekymringsmeldingen dagen etter at Giske ble innstilt til medlem av styret og arbeidsutvalget i Arbeiderpartiet Trøndelag.

– Var det denne saken i VG som førte til at du ikke fikk comebacket du ønsket?

– Det er åpenbart at VGs publisering grep rett inn i en prosess i Arbeiderpartiet, og at støyen saken medførte hadde store konsekvenser for partiet, meg og det vervet jeg var foreslått til. Og selvfølgelig for familien og mine nærmeste, sier Giske.

I fjor måtte trekke seg fra nestledervervet i Arbeiderpartiet etter flere varslingssaker.

Valgkomiteen vraket 22. februar Trond Giske til alle verv. Da avgjørelsen ble tatt, var også NRKs sak om at Sofie mente «videoen ser verre ut enn den var», publisert.

– Du har selv sagt med din forhistorie så var det ikke så lurt å være på Bar vulkan akkurat da?

– Nei, men det er det er veldig vanskelig å beskytte seg mot denne typen journalistikk. Jeg håper nå med det som kommer frem at det blir en ordentlig diskusjon om journalistikken som er drevet i denne saken av tette bånd mellom journalister og kilder, sier Giske.

– Hva mener du med det?

– Vi trenger en ordentlig, redelig og sannferdig journalistikk. Det er et utrolig viktig virkemiddel for å avdekke maktmisbruk eller kartlegge mangler i samfunnet. Tillit til mediene og tillit til journalister er viktig, og denne saken er vel et eksempel på det motsatte.

Har ikke snakket med VG

– Mener du at VG bløffet i den første saken?