Solskjær-favoritten Møller Dæhli om gamlesjefens suksess: – Han har vært ekstremt modig

– Spille fremover, løpe fremover. Fighter. De er aggressive og spiller med frihet, samtidig som man tør å ta risiko i spillet.

– Hvis man ser på Guardiolas Manchester City, så er det veldig satt posisjonsspill. Det er mer innøvd. Jeg tror det er bra at United går litt mer sin egen vei, og har litt større frihet.

– Tror de blir veldig farlige

Etter den utrolige snuoperasjonen mot Paris Saint-Germain i Champions League, har det klabbet litt mer for United og Solskjær den siste tiden.

Først ble det tap for Arsenal i Premier League, deretter røk FA-cupen med tap i kvartfinalen borte mot Wolverhampton.

Likevel. 14 seirer, to uavgjorte og tre tap i alle turneringer lar seg høre for Solskjær. I engelsk presse omtales det som et spørsmål om tid før nordmannen får jobben permanent. Det kan skje før Uniteds neste kamp mot Watford 30. mars.

– Med fullt lag, og Ole som manager, så tror jeg de blir veldig farlig, sier Mats Møller Dæhli.

– Han har jo for vane å hente deg til klubbene sine. Venter du på telefon?

– Nei.

Kontant svar, men med et smil. Mats Møller Dæhli spiller for St. Pauli 2. Bundesliga og kjemper om opprykk til øverste divisjon i Tyskland denne sesongen.

Mohamed Elyounoussi, som hadde Ole Gunnar Solskjær som trener i Molde da han fikk sin første sjanse i en norsk landslagstropp i 2015, er ikke overrasket over suksessen til sin gamle sjef.

– Egentlig ikke. Ole Gunnar er en fantastisk manager og ikke minst en fantastisk person, sier Elyounoussi til TV 2.

– Han vet å si de rette tingen til spillerne for å motivere dem ekstra. Det husker jeg at jeg la merke til da han kom til Molde, da jeg var der. Det var jeg sikker på at han skulle klare å gjøre med spillerne han har. Det var kanskje det de trengte.

