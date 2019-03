Petter betalte 65.000 for å få større penis – slik ble resultatet

Kan få «vinglepenis»

For å forlenge penisen, må kirurgen gå dypt inn i kroppen og kutte deler av senen som fester penisen til skambeinet, slik at den blir mer tøyelig. Dermed kan penis strekkes ut fra kroppen og bli litt lengre. Risikoen er at man kutter av for mye av senen. Da får man en ustabil eller «vinglete» penis som kan gjøre det vanskelig å ha sex.

Kirurgiske løsninger for deformerte eller såkalte «mikropeniser» er allment akseptert, men å utføre penisforlengelser på menn med en frisk penis med normal funksjon er kontroversielt.

Urolog og kirurg Morten Andersen har sett flere «vinglete» peniser etter operasjoner. Foto: Espen Gulbrandsen/Helsekontrollen.

Morten Andersen er urolog og kirurg ved Moelv Spesialistsenter, og har sett flere «vinglete» eller ustabile peniser etter slike operasjoner. Ofte hos pasienter som hadde en helt normal penisstørrelse før de ble operert, og som har blitt operert utenfor Norge.

– Det å operere uten at det er gode, medisinske grunner for det blir for dumt, for å si det enkelt, sier Andersen til Helsekontrollen.

– Uetisk

Han er ikke alene om å mene dette. Ifølge Tore Holte Follestad fra Sex og Samfunn er kosmetisk kirurgi på normale peniser et etisk problem.

– Du kan ikke reparere selvbildet med å skjære i en kropp. Jeg synes det er uetisk, og er med på å bygge opp under et behov som egentlig ikke finnes. Det er uetisk å spekulere i selvbildet til folk og ta masse penger for å gjøre inngrep som ikke er nødvendig, sier Holte Follestad.

Akademikliniken er kjent med argumentene mot penisforstørrelser. De oppgir at de aldri har fått noen klager på «vinglete» eller ustabile peniser fra pasienter. Tvedt ser på sitt arbeid fra et helt annet perspektiv.

– Hvis ikke penis tar skade er det ikke uforsvarlig å operere den. Så lenge pasienten er fornuftig og tar informerte valg blir dette på lik linje med all mulig annen form for kosmetisk kirurgi. Hvis dette fører til bedre selvfølelse og bedre livskvalitet fordi de får et bedre genitalt kroppsbilde, så er det positivt for pasienten og ikke negativt, sier Tvedt.

FØR: Petters penis gjøres klar til operasjon. Foto: Ingvill Sunnby/Helsekontrollen. ETTER: Slik ble resultatet etter operasjonen.

– Har bra sexliv

Pasienten selv, Petter, sier til Helsekontrollen at han har en helt funksjonell penis og et bra sexliv. Han forstår de potensielle komplikasjonene, men ønsker å bli operert likevel.

– Jeg synes ikke det er noe kjempestort inngrep å ta i forhold til jenter som tar fettsuging på mage, brystimplantat og alt mulig rart. Jeg synes ikke at dette er så veldig skummelt, sier han.