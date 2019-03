– Jeg kjenner ham godt fra både første- og andrelaget. Jeg fikk starte en kamp av han. For min del tenker jeg at det er positivt, sier Martin Ødegaard (20) på spørsmål fra TV 2 om trenerskiftet i Real Madrid.

Utviklingen har skutt til værs

Santiago Solari ble avsatt og Zinedine Zidane gjorde retur etter en sesong preget av nedturer forrige uke. Franskmannen har vært trener for Ødegaard både på andre- og førstelaget i Real Madrid.

– Jeg har et veldig godt forhold til ham, sier Ødegaard.

Men 20-åringen, som skapte overskrifter verden over da han ble hentet til Los Blancos i 2015, har foreløpig ikke hørt noe fra Zidane, men det er ikke utenkelig at den franske fotball-legenden har fått med seg den tidligere elevens utvikling.

Martin Ødegaard i aksjon for Real Madrid mot Cultural y Deportiva Leonesa i den spanske cupen i 2016 med Zinedine Zidane på sidelinjen. Foto: Johansen, Erik

For i Vitesse har Ødegaard tatt et nytt og langt steg denne sesongen. Ødegaard troner også øverst på listen over de yngste spillerne med ti eller flere scoringer og målgivende i ligaen. Så langt i 2018/19-sesongen har nordmannen fem mål og seks målgivende pasninger.

– Jeg er fornøyd med det. Jeg kunne hatt enda mer. Jeg kunne hatt bedre uttelling. Det er åtte kamper igjen, så det er muligheter for å bedre statistikken. Men så langt synes jeg det er bra, sier Ødegaard.

Skyter mer

Den sindige drammenseren forklarer at han noen av grunnen til de imponerende tallene er at han er blitt mer direkte i spillet. På trening terpes det mer på skudd og avslutninger i farlige situasjoner.

– Jeg har hørt i mange år at jeg må skyte, så det går jo inn til slutt. Jeg har hatt mye fokus på det. Når du spiller i min posisjon, er noe av det viktigste å score mål og få assist. Det har jeg trent mye på, sier Ødegaard.

Den oppsummeringen kommer mer eller mindre som et ekko fra landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Den største fordelen er at han har fått mer spilletid i høst. Da viste han at han fungerer bra i sin rolle. Han er blitt litt mer direkte i spillet og tar for seg litt mer med og uten ball, sier Lagerbäck.

Perfekt samarbeid

Svensken ble som så ofte før spurt om Ødegaard muligheter for en plass i startelleveren, uten at det ble lettet på sløret på noen som helst måte da lørdagens kamp mot Spania i Valencia ble diskutert.

Heller ikke hovedpersonen ville si noe, men han er blitt vant med at det stadig stilles spørsmål rundt ham og hans utvikling.

– Forventninger hører med. For meg har det vært litt spesielt siden jeg startet så tidlig og gikk til Madrid så tidlig. Da kommer det litt ekstra forventninger. Men jeg håndterer det bra og fokuserer ikke så mye på det, sier Ødegaard, som sier at Vitesse-trener Leonid Slutskij har vært helt perfekt for utviklingen det siste året.

– Jeg er veldig glad for at jeg har fått jobbe med han. Han har hjulpet meg mye. Han gir meg mye frihet, men krever selvsagt at jeg gjør jobben for laget. Utover det har jeg frihet til å spille på styrkene mine.