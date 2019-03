På en pressekonferanse på hovedkvarteret til Norsk Hydro bekreftet ledelsen at de har blitt angrepet.

– Rundt midnatt merket vi unormal aktivitet. Vi avdekket at vi har blitt alvorlig angrepet, bekreftet ledelsen på pressekonferansen.

Videre bekreftet de at det er snakk om et massivt angrep på dataserverne til selskapet.

Viruset har ikke rammet de utenlandske stasjonene, opplyser Norsk Hydro.

Løsepengevirus

Mandag kveld meldte NRK at de som sto bak angrepet hadde krevd løsepenger for å stoppe angrepet.

Ifølge NRK har Nasjonak Cybersikkerhetessenter (NorCERT) sendt ut et varsel til en rekke samarbeidspartnere om dataangrepet mot Hydro.

NEDE: Slik så nettsiden til Hydro ut tirsdag formiddag. Foto: Skjermdump / Norsk Hydro

I varselet går det fram at Hydro er utsatt for et ransomwareangrep, som er et løsepengevirus.

Vil ikke betale

Bente Hoff i Nasjonal sikkerhetsmyndighet sa at de jobber med en teori hvor det er snakk om løsepenger.

– Vi jobber med flere teorier om hva som har skjedd i slike saker. En av teoriene er at det er dette viruset, sa Hoff.

Kallevik i Norsk Hydro sier de ikke vet hvem som står bak. De har ingen planer om å betale ut eventuelle krav om løsepenger for datasystemet.

– Hovedstrategien er reinstallere data fra backupsystemene, sier han.

I praksis betyr det at viruset gjør alt innhold på datamaskinene utilgjengelig.

Fortsetter som normalt

Hydro forteller at driften fortsetter som normalt ved de store industritannleggene.

De har ingen indikasjoner på anleggene utenfor Norge er blitt angrepet.

– Det er vanskeligere å ha tilgang til produksjonssystemene. Noe som gjør at vi driver manuelt, hvor det vil være noen produksjonsstopp på noen av industrianleggene, sa Eivind Kallevik, finansdirektør i Norsk Hydro

– Det viktigste er å unngå økonomiske skadevirkninger, utdypet Kallevik om tilstanden rundt industrien.



Norsk Hydro er et globalt selskap med 35.000 ansatte på alle kontinenter. Hele virksomheten var i ulik grad påvirket av cyberangrepet tirsdag, men ikke alle deler av driften var rammet.