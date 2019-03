Xherdan Shaqiri kommer ikke til å spille Sveits’ kommende EM-kvalifiseringskamper mot Georgia og Danmark på grunn av en lyskeskade, opplyser Sveits' fotballforbund.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Shaqiri har slitt benken i Liverpool den siste tiden. Det 18 minutters lange innhoppet mot Manchester United er den eneste spilletiden han har fått på de seneste åtte kampene.

Liverpool betalte bare drøyt 140 millioner kroner for Shaqiri fra Stoke i fjor sommer. Han hadde en meget god første halvdel av sesongen. Han står med seks mål og tre målgivende på sine 26 kamper denne sesongen, mange av dem som innbytter.

Liverpool-back Andy Robertson var mandag gjennom et mindre inngrep i munnen og mister Skottlands kamp mot Kasakhstan torsdag, men Liverpool Echo skriver at den skotske landslagskapteinen nektet å melde forfall til troppen. Robertson har et håp om å rekke søndagens kamp mot San Marino.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kan imidlertid glede seg over at Mohamed Salah har fått fri av Egypt og ikke spiller kvalifiseringskampene til afrikamesterskapet mot Niger og Nigeria.

Klopp kunne for øvrig opplyse på pressekonferansen før kampen mot Fulham at midtstopper Joe Gomez og midtbanespiller Alex Oxlade-Chamberlain er tilgjengelige igjen etter landslagsoppholdet.​

Liverpool spiller sin neste kamp hjemme mot Tottenham søndag 31. mars