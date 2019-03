Se Spania-Norge lørdag kl. 20.10 på TV 2 og tv2sumo.no.

Inngangen til EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Sverige er en helt annen enn til sist landslagssamling for Alexander Sørloth (23).

Før kampene mot Kypros og Slovenia var trønderen en spiss blottet for spilletid – og blottet for selvtillit.

I januar ble Sørloth utlånt fra Crystal Palace til belgiske Gent. Det har vært en stor opptur.

Så langt er det blitt ti kamper og fire mål i alle turneringer for spissen. Han spiller hver helg, og leverer målgivende pasninger i tillegg til å sette ballen i nettet selv. Det gjør noe med sinnsstemningen.

BEDRE HUMØR: Alexander Sørloth på landslagssamlingen i Oliva Nova utenfor Valencia. FOTO: Bildbyrån/Vegard Wivestad Grøtt

– Man gleder seg til hver dag, og spesielt til helgen når det er kamp, sier Sørloth til TV 2 etter tirsdagens trening i Oliva Nova utenfor Valencia.

Norge høyt oppe, Sørloth langt nede

Men da han forlot landslaget forrige gang, gjorde han det som en slagen mann. Norge hadde vunnet 2-0 mot Kypros og vunnet Nations League-gruppen, men for 23-åringen personlig var det tøft.

Han hadde allerede en frynsete selvtillit, men hadde en fæl opplevelse med et sjansesløseri uten like.

– Jeg har vondt av Sørloth for øyeblikket, for ingenting vil inn og han er langt unna der han kan være, skrev Jesper Mathisen i splllerbørsen, og ga Sørloth karakteren to.

– Jeg tenkte mye på det de to første dagene, det var to helt forferdelige dager. Selvtillit og trygghet har mye å si når man skal prestere. Det var ganske tøft, sa hovedpersonen selv da TV 2 møtte ham i hans midlertidige hjemby Gent.

Mange tanker

Vel fremme i Spania utbroderer han:

– Jeg måtte bruke de to dagene for å komme meg over det. Men da jeg hadde en god trening tredje dagen, så begynte troen sakte men sikkert å komme. Som spiss kommer man til å bomme på sjanser. Når man er fast, vet man at man får sjansen igjen. Sitter man på benken, kan det ta lang tid før man får sjansen igjen.

Det blir vanskelig, rent mentalt.

– Man går rundt og tenker at man hele tiden må, må, må. Så tenker man på hvordan man skal gjøre det når man havner i ulike posisjoner. Nå spiller jeg hver helg, at jeg har tilliten til treneren, og at jeg uansett får sjansen igjen. Da går det på automatikk.