Moi sliter benken, men managerens klare melding gir håp

Se Spania-Norge lørdag kl. 20.10 på TV 2 og tv2sumo.no. ​

Mohamed Elyounoussi er bankers på landslaget, men sliter med spilletiden i Southampton.

Siden klubben skiftet manager i desember er det bare blitt en kamp fra start (1-3-tap for Manchester City), i tillegg til fire innhopp.

En skade på første treningen til Ralph Hasenhüttl holdt Elyounoussi ute av spill et par uker.

Samtidig slo Southampton både Arsenal og Huddersfield.

– Laget begynte å spille bra, score mål og vinne kamper, så da fant han laget sitt, sier «Moi».

– Nå er det prøve å slå undenfra. Det er en ny situasjon for meg, men jeg ser på det som motivasjon å prøve å kjempe meg inn på laget.

Og vingen hevder han har fått oppmuntrende ord fra treneren, og klar beskjed om hvor han står i laget.

– Han ser på meg som en kvalitetsspiller. En som kan komme inn og hjelpe laget. Det han har sagt til meg er å være tålmodig og ta vare på sjansen jeg får. Han har stor tro på meg, og det har klubben også, ikke minst.

Trenger tid

Det var i fjor sommer at Elyounoussi forlot Basel til fordel for Southampton og Premier League. Selv om han spilte mer under Mark Hughes enn Ralph Hasenhüttl, har det ikke på noe tidspunkt vært en «smooth» reise.

Det er blitt sju kamper fra start og åtte innhopp i Premier League. På over 700 minutter med ligafotball er det ikke blitt et eneste mål, eller en eneste assist.

– Jeg har vært både heldig og god når det kommer til klubbvalg med tanke på å komme rett inn på laget. Denne gangen tar det litt lengre tid, sier 24-åringen.

– Premier League er også en tøffere og mer fysisk liga enn tidligere. Kanskje tar det litt lengre tid å bli vant til det. Så får jeg bruke erfaringen fra denne sesongen og ta vare på muligheten jeg får.

Noe hurtig overgang vil han ikke høre snakke om.

– Signalene jeg har fått fra klubben er at de stoler 100 prosent på mine ferdigheter og ønsker meg med.

Melder seg klar

Elyounoussi har vært en av Lars Lagerbäcks nøkkelspillere i hans snuoperasjon med det norske landslaget, men han har aldri slitt med spilletiden på den måten som han gjør nå.

Landslagssjefen legger ikke skjul på at Mois klubbsituasjon ikke er ideell, samtidig som han er veldig positiv til vingens ferdigheter og erfaring. Lagerbäck legger stor vekt på spillernes tidligere prestasjoner på landslaget.

– Han har fordelen at han har vært med. Han kan sin rolle veldig bra. Man må se på hva de har perstert før på landslaget, men så må er det en faktor med Moi at han har lite spilletid. Vi må se ham på treningene. Er han i det hele tatt klar til å spille 90 minutter? Det er slikt vi må finne ut, sier Lagerbäck.