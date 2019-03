– Saken er i ferd med å splitte oss mer og mer

– Det er en usaklig stempling, da kan man umulig ha lest dokumentene eller lyttet til debatten på landsmøtet her. Jeg tror alle som følger debatten på landsmøtet ser hva Senterpartiet står for på klimasiden. Vi er vi i sterk opposisjon til den meningsløse næringspolitikken som regjeringen fører og vi opplever at Venstre har vært en sterk premissgiver for, sier Borten Moe.

– Hva synes du om at Venstre setter et slikt stempel på dere?

– Jeg tror ikke det har så mye å si. Det er lite som tyder på at Venstre kommer til å definere norsk politikk fremover. De har en oppslutning som tyder på at de har mer enn nok med seg selv for tiden, sier Borten Moe.