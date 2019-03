Sukker-Trygve vil redde «Syltebrusen»

– Trenger jeg virkelig en sånn da, sier Trygve Slagsvold Vedum og humrer da han trer på seg et hårnett og setter kursen inn i produksjonslokalene til Oskar Sylte mineralvannfabrikk i Molde.

Og det er der dette med «hår i suppa» kommer inn. Senterpartilederen vil plage Høyre og Regjeringen med avgiftspolitikken, og da spesielt sukkeravgiften som rammer brusprodusentene.

– Når Regjeringen valgte å øke avgiften med over 40 prosent over natta, og lar folk kjøpte brus avgifts og momsfritt fra Sverige, gjennom 350-kronersgrensa, er det oppskrift på hvordan flytte den type produksjon fra Norge til Sverige. Her driver Regjeringen en hårreisende avgiftspolitikk, sier Slagsvold Vedum til TV 2.

Utvalg utreder

Han karakteriserer sukkeravgiften som fullstendig uansvarlig.

– Det er et målrettet angrep på norsk næringsmiddelindustri der vi har gitt et avgiftsfritak for utenlandsk næringsmiddelindustri. Jeg mener at norske politikere skal stå opp for industri og verdiskapning i Norge. Nå må Høyre og Regjeringen se at den type politikk rammer verdiskapning rundt om i landet vårt, sier Sp-lederen til TV 2.

Tirsdag startet Regjeringens budsjettkonferanse. På spørsmål fra TV 2 om sukkeravgiften vil forsvinne, svarer finansminister Siv Jensen (Frp).

– Nå har vi et utvalg vi satte ned for å gå gjennom dette. De skal levere sin innstilling før Regjeringen ferdigstiller budsjettet før 2020. Så har jeg lyst til å understreke at Regjeringen ikke har drevet så mye kreativitet på avgiftspolitikken, noe av dette har skjedd som ledd i forhandlinger på Stortinget, svarer Jensen.

Ifølge SSB økte grensehandelen i fjor med over fire prosent, og nordmenn på dagstur til utlandet handlet for 15,7 milliarder kroner. Slagsvold Vedum mener Regjeringen har bidratt til å stimulere handelen.

SUKKERTILHENGER: Trygve Slagsvold Vedum på besøk hos Oskar Sylte mineralvannfabrikk i Molde. Han kjemper for at sukkeravgiften skal kuttes. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Det er det som er det store paradokset! Man har gitt avgiftsfritak for import og så har du økt avgiftene hvis du produserer i Norge.

Hodeløs politikk

Slagsvold Vedum vil redde «Syltebrusen» og alle andre fabrikker som rammes av sukkeravgiften.

– Næringsmiddelindustrien skaper masse ringvirkninger rundt om i landet. Den avgiftspolitikken som rammer både Ananasbrus fra Sylte eller Farris, er bare veldig hodeløs, sier Slagsvold Vedum.