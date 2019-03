– Bjørnar Skjærans erfaring som gårdbruker og lokalpolitiker er viktige kvaliteter inn i partiets ledelse. Han har sitt daglige virke utenfor Stortinget og bringer med det inn perspektiver fra politisk debatt og partiarbeid lokalt, sier valgkomiteens leder Hans-Christian Gabrielsen.

Skjæran er ukjent for mange, men har lang erfaring fra politikken.

Han har sittet i sentralstyret siden 2013 og er leder av Nordland Arbeiderparti. Skjæran var ordfører i Lurøy kommune fra 2011-2015, og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget i Nordland.

– Vi mener at ledelsen som kollegium vil bli styrket med Skjæran. Arbeiderpartiet har lang tradisjon for å ha en partiledelse som speiler landet, og Skjæran vil bidra med en sterk og klar stemme fra nord hvis han blir valgt av landsmøte, fortsetter Gabrielsen, som er LO-leder.

Støre og Tajik fortsetter

Arbeiderpartiet har landsmøte fra 4. til 7. april.

Det er en enstemmig valgkomité innstiller på at Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik og Kjersti Stenseng fortsetter i Ap-ledelsen.Det har vært en diskusjon om partiet skulle velge en ny nestleder etter Trond Giske, eller om Hadia Tajik skal være eneste nestleder.

Tidligere nestleder Trond Giske trakk seg fra vervet som nestleder i januar i fjor etter varsler om upassende oppførsel.

Oslo-kritikk

Kilder i Arbeiderpartiet påpeker at valget av Skjæran vil dempe kritikken mot at ledelsen er preget av et Oslo-stempel. ​



– Det har vært flere i partiet som har ønsket å få inn en i ledelsen for at ledelsen som er i dag ikke representerer hele partiet på en tiflreddstillende måte. Giske representerte Nord-Norge og sitt nettverk, så med han ute ble det et tomrom. Skjæran vil ikke utfordre noen i dagens ledelse i en maktkamp, og er en person som er godt likt, sier TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud.

Han sier innstillingen er betegnende for situasjonen i Arbeiderpartiet.

– Valget viser at Arbeiderpartiet har en utfordring med ettervekst og har ikke flust med lederkandidater. Sånn sett er valget av Skjæran betegnede. Han er nesten like gammel som Støre og blir ikke blir sett på som en realistisk lederkandidat. Man kan si at det er betegnende at partiet ikke klarer å plassere en yngre i ledelsen, uten at jeg skal snakke ned Bjørn Skjæran, sier Eriksrud.