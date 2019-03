Frykten vokser for at mer enn en halv million mennesker er i fare, etter at Røde Kors advarer om at 90 prosent av byen Beira i Mosambik har blitt destruert av syklonen Idai.

Dette melder CNN.

– Vi jobber med å få en oversikt over hvor store ødeleggelser det er og hvilke konsekvenser det vil få for befolkningen, sier seniorrådgiver i røde kors, Thomas Syvertsen.

Tusen omkommet

Syklonen traff det sørøstlige afrikanske landet rundt midnatt torsdag, og beveget seg etter det inn mot Zimbabwe og Malawi.

– Vi vet at presidenten Filipe Nyuisi anslo at det var så mange som tusen som var omkommet etter han fløy over området og så ødeleggelsene. Nå har han sagt at han frykter det er enda flere, sier Syvertsen.

Hvis antakelsene til presidenten stemmer vil den tropiske syklonen Idai være den dødeligste syklonen som har truffet den sørlige delen av Afrika noen gang.

– Hvordan vil Røde Kors arbeide fremover?

– Først må vi finne ut av hvor mange savnede vi har og hvor store ødeleggelser det er. Da kan tallene på omkomne etterhvert bekreftes, sier Syvertsen.

Massive ødeleggelser

Områdene rundt Beira er også hardt rammet av syklonen. Røde Kors frykter at det er minst like ille i områdene rundt.

– I Zimbabwe har vi fått høre at nødhjelp ikke har kommet ordentlig inn i de hardest rammede områdene, så der vet vi slett og slett ikke hvor store ødeleggelsene er. Men ødeleggelsene er så store at vi ikke kommer til, sier Syvertsen.