Skeptisk til Lagerbäck-uttalelse: – Det er helt urealistisk

​Lørdag fra kl. 20.10: Se Spania - Norge på TV 2 og Sumo

Forrige uke uttalte Lars Lagerbäck at Norge kunne slå Spania én av ti ganger på bortebane. Den spådommen er ikke TV 2-ekspert Jesper Mathisen helt enig i.

– Det er veldig optimistisk. Den prosenten er på fire-fem prosent. Så det blir mer én av 20 kamper. Og da må vi ha masse flaks, sier sørlendingen.

Landslagstreneren uttalte også at han håper Norge vil kunne ha så mye som 40 prosent ballbesittelse på Mestalla. Heller ikke det har Mathisen helt tro på.

– Han (Lagerbäck, jou. anm) har nok et håp om at Norge kan ha litt ball, og at det ikke skal bli total overkjøring. Men det er veldig urealistisk med 40 prosent mot Spania. Norge må ligge lavt og håpe på kontringer og dødballer.

TV 2-eksperten håper uansett at de gode opplevelsene fra fjorårets gode landslagsår vil kunne gi spillerne tro på seg selv.

– Disse guttene er vant til å vinne landskamper og har masse gode opplevelser fra 2018. Kan de ta med seg den selvtilliten ut på banen, så er det et lite håp.

Mathisen mener at Norge vil være avhengige av at de beste enkeltspillerne virkelig står frem.

– Jarstein må stå sin livs kamp og Joshua King må vise frem det beste av det beste. Han har vist at han kan score mål uansett hvor gode forsvar han møter.

Kan skape trøbbel for Ramos

Den norske spissen har vist gode takter i Premier League den siste tiden, deriblant med to mål i helgens kamp mot Newcastle, og nå tror TV 2-eksperten at han King kan gi Sergio Ramos noe å bryne seg på.

– Det kan bli en høyinteressant duell. King har nok fart og kraft nok til å utfordre stoppere som Sergio Ramos. Men det er nok flere av de norske spillere enn King som må levere om han skal skape sjanser i denne kampen.

– De spanske spillerne møter spillere som holder et høyere nivå enn King hver eneste uke. Jeg tror ikke Ramos sover dårlig denne uken, men det tror jeg heller ikke King gjør, for han frykter ingen, sier Mathisen.

Usikkerhet rundt kantene

​TV 2-eksperten tror Lagerbäck allerede har et klart bilde av hvem som skal starte lørdagens oppgjør. Men kantposisjonene knytter det seg litt større spenning til.