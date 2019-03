Disse overlevde landslagssjefens stammejakt

– Det er viktig. Man kjenner gruppen veldig godt. Gruppen kjenner til trenerteamet, og hvordan de vil ha det. At det ikke er for mange endringer, tror jeg er viktig for laget. Det er lettere enn hvis det er store endringer, eller hvis det hadde vært veldig mange nye fjes, sier visekaptein Omar Elabdellaoui.

– Samhandling er noe av det viktigste for et lag. Man har ikke så mange dager på å øve i landslaget. Vi er såpass heldig med at det er mange som er med hele veien. Det vil si at vi kjenner filosofien veldig bra. Det er veldig positivt i steden for at det hele tiden er utskiftninger eller nye makkere. Da kan det bli veldig vanskelig, når man har så kort tid sammen, sier Markus Henriksen.

Henriksen spilte samtlige landslagsminutter i 2018.

En annen positiv faktor er lagånden som vokser frem i en spillergruppe som samles jevnlig og som i tillegg får resultater.

– Det som gjør meg rimelig trygg på en god norsk prestasjon, er at spillerne elsker å være på samling og å være med Norge, sier fotballekspert Jesper Mathisen i TV 2s «Veien til EM»-podkast.

– Tidligere så de litt betuttet ut, og litt brydd over å være der. Nå stråler de på pressetreff, og de stråler på trening. Dette er en helt annen Joshua King enn vi så under Høgmo. Han er blitt en nøkkelspiller. Han er blitt en kaptein.

Foretrekker at spillere har vært med

Fra troppen som ble tatt ut mot Kypros og Slovenia er Tore Reginiussen, Sander Berge (skade) de eneste som er ute til disse kampene mot Spania og Sverige. Spillere som Moi Elyounoussi, Bjørn Maars Johnsen og Iver Fossum sliter voldsomt med spilletid i klubbene sine, men får likevel fornyet tillit av Lagerbäck.

Landslagssjefen bekrefter at han i stor grad ser på hva spillere har gjort på landslaget tidligere først, deretter på situasjonen i klubb.

– Han har fordelen at han har vært med. Han kan sin rolle veldig bra. Man må se på hva de har prestert tidligere på landslaget, sa Lagerbäck da han fikk spørsmål om Moi Elyounoussi og mulig spilletid tidlig i samlingen.

NORGES LAG MOT KYPROS: Av dette laget mangler bare Birger Meling (skade) fra troppen mot Spania og Sverige. Foto: Åserud, Lise/NTB scanpix

Den yngste fetter Elyounoussi er den svensken har brukt mest i sin tid som landslagssjef.

Per Kristian Bråtveit og Even Hovland er nye i den opprinnelige troppen siden sist. Hovland som var med i den første kampen under Lagerbäck, har siden fått bare to kamper, én av dem i 2018 og kan neppe sies å ha kommet med i den innerste stammen - selv om han er med i troppen av og på.

Mange nye spanske fjes

Mens den norske troppen er preget av stabilitet er den spanske troppen preget av mange nye fjes før møtet på lørdag.

Lars Lagerbäck sier fredag han blir veldig overrasket om Spania spiller på en måte han ikke er forberedt på, men tidligere i uken var han litt mer usikker:

– Det er definitivt vanskeligere å forutse hvordan Spania starter. Enrique har byttet mye spillere, sa han og la til:

– Han har 100 prosent sikkert samme spille-idé. Det er veldig marginale forskjeller, så jeg tror ikke det betyr så mye. De mangler kanskje litt erfaring med landslagsspill, men disse spiller på et så høyt nivå, at det neppe vil ha noe å si.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, mener det er både fordel og ulemper med at Spania bytter litt på laget til kampene mot Norge hjemme og Malta borte – to kamper de trolig forventer å vinne uansett.

– Det er en fordel for Norge sett i lys av at det ikke er et samspilt lag, men så er det negativt fordi at her er det mange ferske, som virkelig vil ta vare på sjansen og vise seg frem. Det er ikke alltid at store nasjoner blir veldig mye dårligere av at de som ikke har vært med før kommer inn. De som starter kampen er fort ekstremt på hugget allerede fra start, og det er ingen grunn til å tro at det blir en veldig rolig dag på jobben for Nordtveit, Ajer eller Jarstein, sier Mathisen.

