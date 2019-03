Superstjernen går i Ronaldinhos fotspor: – Vi vil gjøre alt for dette

Se LSK Kvinner-Barcelona på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo onsdag fra 18.00 (kampstart 18.30)

LSKs fotballkvinner skal onsdag prøve å snu et nært sagt umulig utgangspunkt i Champions League-kvartfinalen mot Barcelona.

Katalanerne har med seg 3-0 til Norge etter maktdemonstrasjonen i den første kampen, og i et Barcelona-lag med ydmyk tilnærming til det hele var Lieke Martens blant de mest toneangivende i oppgjøret for en uke siden.

– Vi vet at det ikke kommer til å bli en enkel kamp, for vi vet at LSK er et veldig godt lag, men hvis vi spiller på vårt beste, så mener jeg vi har store muligheter til å gå videre, sa stjernespilleren til TV 2 forut for oppgjøret som gav henne og lagvenninne et meget godt utgangspunkt på spansk jord.

26-åringen ble kåret til både Europas og verdens beste fotballspiller i 2017, og var den store stjernen da Nederland vant EM-sluttspillet på hjemmebane.

DEN STØRSTE PROFILEN: Lieke Martens jubler med lagvenninnene etter EM-finalen for to år siden. Da ble hun også kåret til mesterskapet beste. Foto: John Thys/AFP

Da hadde hun allerede signert for Barcelona, etter 3,5 år i svensk fotball i Kopparbergs/Göteborg og Rosengård, og fotball på det høyeste nivået har hele tiden ligget i bakhodet på driblefanten, som i fjor fortalte historien om sin oppvekst til nettstedet The Player's Tribune - under tittelen «Be like Ronaldinho».

«Alt jeg visste var at jeg ville spille fotball hele tiden. Jeg hadde ikke noen kvinnelige helter. Jeg kunne ikke se opp til noen som gjorde det jeg ville gjøre.

Jeg visste ikke engang at et nederlandsk landslag eksisterte. Så jeg drømte om noe annet. Jeg ville spille for Ajax, min favorittklubb i Nederland. Ikke kvinnelaget. Herrelaget. Jeg skjønner hva dere tenker, for folk i hjembyen min fortalte meg det samme.

Men du er en jente, det er umulig.

Og jeg vet at det ikke gav mening. Men det trengte det ikke å gjøre. Ikke så lenge jeg hadde en ball under armen. Ikke så lenge jeg hadde mitt idol i Barcelona: Ronaldinho.»​, skrev hun blant annet den gangen.