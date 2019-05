Dieselmotoren har fått mye kjeft og har opplevd mange nedturer de siste årene. Dommedags-budskap har det ikke vært noen mangel på, for eksempel om kjøreforbud i Oslo og i storbyer i Tyskland.

Det har haglet med historier om høyere utslipp enn oppgitt, og den største ripen i lakken fikk motoren da det ble avslørt software-juks i stor skala for å få «riktige» utslipp ved godkjenningsprosedyrene.

Enkelte bilprodusenter har også bidratt til å holde bålet brennende, ved å signalisere kommende stopp for dieselmotoren i egne modeller.

I Oslo er diesel nesten å regne som et skjellsord, og mange forhandlere melder om tungt salg av brukte dieselbiler – og tyngre jo mindre bilene er.

Men man skal ikke reise langt ut fra hovedstaden før holdningene endrer seg betydelig. I bygde-Norge, og ikke minst nordover i landet, er dieselmotoren fortsatt en sterk favoritt for svært mange. Med store avstander byr denne motortypen fortsatt på mange fordeler som veier tungt for folk.

Her er det heller ingen problemer med å omsette brukte dieselbiler:

Diesel alltid attraktivt

– Nei, vi har for lite biler og skulle veldig gjerne hatt mange flere, sier daglig leder Lars Wilhelm Hoff hos Bertel O. Steen Trondheim til Broom.

– Den siste tiden har vi faktisk opplevd økende etterspørsel etter brukt diesel. Om vi ser på bilene vi selger, så er det nesten bare diesel folk vil ha fra Peugeot 3008 og oppover. Brukte bensinbiler står en del lenger, men av de minste bilene er det nok bensinmotor de fleste foretrekker.

– Hos oss har diesel alltid vært attraktivt, og at det tar seg opp ekstra nå er nok et tegn på at folk har begynt å forstå at diesel fremdeles fungerer utmerket, sier Hoff.

Han er ikke imponert over hvordan dieselmotoren har blitt behandlet i samfunnsdebatten og i media generelt.

Vi sliter med å skaffe nok dieselbiler

Nye dieselbiler er «rene»

– Mye av det som har vært sagt, har jo vært direkte feil. Ta for eksempel meldinger om kjøreforbud for diesel i store byer. Det som blir slått stort opp er at «det blir kjøreforbud for diesel» i store europeiske byer. At dette bare gjelder for biler med motorer eldre enn dagens Euro 6, blir ikke nevnt – eller kommer i en bisetning mot slutten av artikkelen.

– Faktum er jo at dagens nye dieselmodeller er så «rene» at de ikke lenger utgjør noen lokal helserisiko. Selv dette er ikke nok for enkelte, det kan virke som om det er nok at begrepet diesel i det hele tatt blir nevnt.

– Dette merker vi at folk nå har begynt å få med seg, og hos oss slår det altså ut i tydelig økende diesel-interesse igjen, sier Lars Wilhelm Hoff til Broom.

Dieselmotoren langt fra død

Han får støtte av forhandler-kolleger i trønder-hovedstaden:

– Vi selger fortsatt godt med brukt diesel, bekrefter bruktbilsjef Dag Rune Borch hos BMW- og Mini-forhandler Sulland Trondheim.

Der i huset har man alle varianter i nybilporteføljen – fra elbil via ladbar hybrid, til rene bensin- og dieselmodeller.

– Nei, dieselmotoren er langt fra død, selv om vi merker at de minste dieselmodellene er tyngre å selge brukt nå enn tidligere. I disse segmentene er da også konkurransen fra elbiler og hybrider mye tøffere. Men så fort vi snakker om store SUV-modeller og stasjonsvogner er det absolutt «business as usual» for dieselmotoren, sier Borch til Broom.

For de store SUV-modellene er det fortsatt diesel som gjelder for de fleste. Foto: Frank Williksen

Små dieselbiler er tungsolgt

Tilsvarende er situasjonen hos Strandveien Auto, som også har avdelinger i Verdal og Stjørdal.

– Vi har godt utvalg av brukt diesel, og salget går jevnt, selv om tempoet ikke er helt som før. Det vi merker veldig godt, er at små biler med dieselmotor er veldig tunge å selge i dag. Ford Fiesta eller Mazda 2 med diesel fra rundt 2009 – 2010 er ikke lettsolgt. Store SUV-er med firehjulsdrift er noe helt annet. Her er det flere som vil ha diesel enn bensinmotor, og diesel passer også best i denne typen bil, sier bruktbilsjef Pål Erik Mandal i Strandveien Auto til Broom.

Mange vil fortsatt ha brukt dieselbil

Kjøpssignal sørfra

Også i nord-fylket står dieselen fortsatt sterkt, bekrefter Arnstein Hermann hos Mazda-, Hyundai- og Nissan-forhandleren Steinkjer Bil.

– Vi skulle gjerne hatt tilgang på flere biler, for diesel står tradisjonelt veldig sterkt i distriktet vårt, både nye og brukte.

Han har dessuten opplevd noe så uvanlig som kjøpssignal sørfra på brukt diesel:

– Ja, det var en Oslo-forhandler som var på tråden for en tid siden om vi hadde ledige dieselbiler å avse, forteller han.

Ladbar hybrid er slett ikke det smarteste for alle

