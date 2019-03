Bjørn kjøpte bobil for 1,5 millioner – nå kan den bare brukes i hagen

Stamsaas mener så at reparasjonen i Kroatia er utenfor deres kontroll, og at det ikke teller som reperasjonsforsøk fra deres side.

STOPPET: Midt under en ferie i Kroatia stoppet bilen. Bobilen ble satt på et lokalt verksted i tre uker. Foto: Privat.

Etter tre uker reiser de tilbake til Kroatia og kjører bilen til Norge. Heller ikke denne gangen er bobilen som den skal være. Da blir bilen satt på verksted en fjerde gang. Denne gangen fungerer bilen tilfredsstillende en stund, men etter bare noen få måneder oppstår samme problem.

– Da var det feil på girkassen igjen. Da sier jeg at nok er nok, og at hele girkassen må byttes ut.

Forhandleren vil ikke bytte girkassen, men vil likevel ha inn bilen inn på verksted for femte gang.

– Nå har jeg sagt at jeg ikke ønsker at bilen min blir satt på verksted igjen. Jeg vil ha hevet kjøpet, sier Bjørn.

Støtter Bjørn

TV 2 hjelper deg har bedt NAF-advokat André Fimreite vurdere saken til Bjørn.

NAF-ADVOKAT: André Fimreite mener Stamsaas Fritid har hatt flere forsøk for å utbedre feilene til bobilen til Bjørn. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

– Etter min mening bør forhandler bare strekke hendende i været og akseptere at kjøpet heves, sier han til TV 2 hjelper deg.

Ifølge Fimreite sier loven at selger som hovedregel har to utbedringsforsøk til rådighet på samme feil.

– Så vidt jeg kan se av papirene har Stamaas hatt flere enn to forsøk for å utbedre feilene på girfunksjonen. Men de har ikke lykkes, da er løpet kjørt for Stamaas etter min mening, sier Fimreite.

Fimreite mener at alt skal fungere når man har en mer eller mindre ny bobil til 1,5 million kroner.

– Jeg ser at det har vært en diskusjon om at selger har byttet ut flere komponenter. Men det er ikke forbrukernes problem. Mitt utgangspunkt er at girfunksjonen skal fungere, sier han.

NAF-advokaten sier både lovforarbeidene og lovtolkningen i en rekke rettsavgjørelser sier at hvis det fremstår som samme feil, så er det samme feil.

– Stamsaas har erkjent at det er feil på girfunksjonen og det faktum at de har tatt inn bilen gang etter gang, sier han.

– Ingen grunn til å heve kjøpet

Hans Christian Holen, servicesjef hos Stamsaas Fritid AS sier de ikke vil heve bobilkjøpet til Bjørn.

– Vi ser ingen grunn til å heve kjøpet. Ingen av de kriteriene som skal til er til stede, sier Holen til TV 2 hjelper deg.

Holen er hverken enig med Bjørn eller Fimreite om at bilen er blitt reparert to ganger i deres regi.

Nekter å heve bobilkjøpet

– Vi har kun reparert bilen én gang. Girkassen har vi aldri reparert. De andre gangene har det vært produktforbedringer og oppdateringer som han har vært inne for, som ikke har sammenheng med selve reparasjonen, sier Holen til TV 2 hjelper deg.

– Advokaten mener at dere har hatt flere utbedringforsøk. Det er derfor han mener at kjøpet bør heves. Hvorfor vil dere ikke gå med på det?

– Advokater og alle andre kan si og mene hva de vil. Vi må isolert sett se på saken her og antall reparasjonsforsøk. Vi mener at det ikke er tilfelle at reparasjonsforsøkene er uttømt.

Fikk drømmen knust

– Synes du dette er en god måte å behandle en kunde som har betalt 1,5 millioner kroner for en splitter ny bobil?

– Vi ønsker at alle kunder skal være fornøyde, og det jobber vi hardt for, men kundene må nesten levere bilene til oss for en reparasjon ellers blir det vanskelig å ha en dialog på det, sier Holen til TV 2 hjelper deg.

For Bjørn og Monica er bobildrømmen knust.

– Det er ille at det skulle ende opp som dette. Det skulle være en glede å kjøpe ny bil, nå står vi her med en bil som bare står i hagen, sier Bjørn til TV 2 hjelper deg.

