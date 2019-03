I dag heves renta – dette må du vite

Klokken 10 torsdag offentliggjør Norges Bank hovedstyrets rentebeslutning. Det betyr at vi får vite om sentralbanken endrer styringsrenta eller ikke.

Det er likevel knyttet lite spenning til hva Norges Bank har bestemt. Ekspertene er nemlig sikre på hva som vil skje.

– Det kommer til å bli en renteheving på en kvart prosent, det er helt sikkert. Til dels fordi Norges Bank har signalisert det tydelig, men også fordi utviklingen i norsk økonomi tilsier det, sier sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB.

– Renten normaliseres

I dag er styringsrenta på 0,75 prosent, etter at den ble hevet fra 0,5 prosent i september. Ekspertene forventer at renta torsdag går opp med ytterligere 0,25 prosentpoeng, til én prosent.

– Vi har en vekst som er litt sterkere enn forventet, sterk sysselsetting og historisk lav arbeidsledighet. Samlet sett betyr dette at det ikke er behov for en like ekspansiv rentepolitikk, sier Dalstø.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea er også sikker på at det blir renteheving med et kvart prosentpoeng.

– Det går bra i norsk økonomi, og Norges Bank normaliserer nå renten i et forsiktig tempo. Sentralbanken mener vi trenger høyere renter, slik at veksten dempes, sier Bruce.

Effektene

Kort forklart er styringsrenta den renta som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det å gjøre endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte.

Med høyere styringsrente tar det som regel kort tid før bankenes utlånsrenter også øker. Det gjør at de med boliglån får mindre å rutte med, og færre har råd til å kjøpe bolig. Med høyere rente får man også bedre avkastning på pengene på sparekontoen.

Dette fører til at nordmenn kjøper mindre varer og tjenester, og etterspørselen synker. Da reduserer bedriftene sin produksjon, og får behov for færre ansatte. Det kan igjen føre til at arbeidsledigheten øker.

– Selve renteoppgangen er for mange ikke en god nyhet. Men det reflekterer samtidig at Norge har god økonomi, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Ettersom Norges økonomi er god, er det ikke sannsynlig at arbeidsledigheten vil øke som følge av renteoppgangen. Ekspertene tror heller den vil forbli på samme nivå eller fortsette å synke.

Videre utsikter

Med høyere styringsrente får nordmenn flest altså mindre å rutte med. Enkelte bør vurdere om de skal binde renta, selv om det er noe som historisk sett ikke pleier å lønne seg.