Politiker vil ha vennegaranti

22-åringen forteller at i starten av studietiden kunne det gå flere dager uten at hun snakket med folk.

Støtter forslag

Etter lang betenkningstid, bestemte 22-åringen seg for å være åpen om utfordringene sine. Hun er svært glad over at ensomhet nå skal inn i lovverket.

– Problemet med ensomhet er at det er tabubelagt, og at det ikke snakkes om. Derfor er det viktig at vi setter fokus på det, sier Nyhus.

POSITIV: Mina Marie Nyhus (22) mener det er svært positivt at kampen mot ensomhet skal inn i lovverket. Foto: Privat

Hun støtter Tuva Moflag sitt forslag om en vennegaranti.

– Mange har en annen bakgrunn, føler seg alene og har problemer med å komme inn i et fellesskap. Derfor er det viktig at skolen legger til rette for å ha fokus på dette, sier 22-åringen.

– Forstår du at dette kan slå feil ut?

– Jeg tenker at ensomhet er like alvorlig som mobbing, så jeg ser ingen grunn til at dette kan få en negativ påvirkning. Det er viktig å gjøre folk bevisste på hvorfor noen er ensomme, sier hun.

Etter at 22-åringen valgte å være åpen om ensomheten, har hverdagen forandret seg.

– I dag har jeg på mange måter lært mer om meg selv og er takknemlig for familien og vennene jeg har rundt meg, sier Nyhus.

– Stort problem

Statssekretær for eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, Anne Bramo, sier til TV 2 at folkehelsemeldingen vil bli lagt fram før påske.

– Ensomhet er et stort folkehelseproblem, og det å motvirke ensomhet er viktig for regjeringen. Ensomhet kan virke negativt både for livskvaliteten og helsa – både psykisk og fysisk. Ensomhet blir derfor en viktig del av folkehelsemeldingen, sier Bramo.

I meldingen vil regjeringen legge frem en ensomhetsstrategi som har som mål å forebygge ensomhet både blant unge og eldre.

– Gjennom folkehelseloven har kommunen ansvar for å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som kan virke inn på denne. Basert på dette arbeidet skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å møte sine folkehelseutfordringer, sier satssekretæren.

Mina Marie Nyhus sier hun er optimistisk, og mener det er mulig å bekjempe ensomhet.

– Jeg tror i hvert fall det er mulig å redde veldig mange som kjenner på ensomhet. Men man er nødt til å gjøre noe selv også. Man må oppsøke mennesker, og ikke forvente at alle kommer til deg, sier Nyhus til TV 2.