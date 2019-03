– Jeg var så ung og visste ikke helt hva det dreide seg om

Nøkkelen ligger i å sikre best mulig utgangspunkt før returkampen

Thorsnes har spilt Champions League-fotball for både Røa, Stabæk og Avaldsnes, men er nå offensiv i tankegangen og ser på en plass i semifinalen (som første norske lag siden Kolbotn i UEFA Women’s Cup i 2006/07-sesongen) som oppnåelig.

– Det viktigste er å få et godt resultat her på bortebane, og så kommer de til Norge og snø på Åråsen. Vi møtte dem med Avaldsnes, og jeg husker at da de kom dit, så var de ikke så veldig «happy» for kaldt vær og regn. Så jeg tror vi må utnytte de mulighetene vi får, for de kommer sikkert ikke til å bli så mange, og så må vi holde tett bak, sier angriperen, som også er blitt brukt med hell i de bakre rekker ved behov.

Syrstad Engen utsatte utenlandseventyret: – Kjenner på at jeg er veldig glad for det

Lagvenninne Ingrid Syrstad Engen har også Champions League som en stor motivasjonsfaktor. 20-åringen signerte for tyske Wolfsburg allerede før jul, men valgte å utsette oppholdet i den tyske storklubben med et halvår.

– Det er noe som har ligget langt fremme i tid helt siden vi kvalifiserte oss for denne kvartfinalen, men nå er vi her. Det kjennes bra ut. Vi føler oss bra alle sammen, og jeg gleder meg veldig.

– Du angrer ikke på at du valgte å bli værende i Norge et halvår til nå?

– Nei, nå kjenner jeg på det at jeg er veldig glad for at jeg er her, og at jeg får være en del av dette her. Vi skal kjempe om en semifinale i Champions League, stråler stortalentet.

– Det høres ekstremt bra ut å ha slått dem

Syrstad Engen fikk sitt virkelige gjennombrudd forrige sesong, og er i ferd med å etablere seg som en nøkkelspiller også for landslaget. Nå er hun, som sin ti år eldre lagvenninne, klar på at Barcelona kan slås.

– Vi må jo håpe på at vi kan få med oss et best mulig utgangspunkt, og så tar vi dem på hjemmebane. Jeg har troen. Vi har jobbet veldig mye med å få troen, og se hvor vi kan straffe dem.

– Hvordan tror du det blir å spille mot Barcelona, som har et så stort navn i fotballen?

– Det er stort, det. Det høres veldig bra ut. Og så høres det jo ekstremt bra ut å ha slått dem også, sier midtbaneprofilen med 14 landskamper offensivt.

Skryter av hverandre før storkampen

Syrstad Engen får skryt av lagvenninne Thorsnes, som er veldig glad for at kometen valgte å utsette sitt utenlandseventyr til etter sesongslutt.

– Det er veldig viktig. Hun har tatt utrolige steg de siste årene, og nå når vi spiller på lag sammen så ser jeg at hun tar steg måned for måned. Jeg tror at hun kommer til å bli en viktig spiller både for Wolfsburg og Norge i mange år fremover. Hun er veldig ydmyk, og jeg tror det viktigste for henne er at hun alltid er ute etter å lære og høre på de eldre, sier 30-åringen.

Syrstad Engen skryter også av Thorsnes, og trekker frem viktigheten i å ha en rutinert spiller i laget som har vært med på store anledninger tidligere.

– Det betyr kjempemye å få inn en spiller som er vant til å spille sånne kamper som dette. Det er veldig trygt å ha henne på topp, og hun er i scoringsform for tiden også. Så det ser bra ut, sier 20-åringen.

Se Barcelona-LSK Kvinner på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo onsdag fra 18.30 (kampstart 19.00)​