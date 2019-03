Klokken 08.53 tirsdag morgen fikk politiet meldingen om en pågående trusselsituasjon på Brynseng barneskole på Brynseng i Oslo.

Den første meldingen gikk ut på at en ung gutt med kniv løp etter en lærer.

– Det har vært en situasjon i skolegården i forkant av dette som gutten ville hevne, også har ikke de voksne latt ham gjøre det, sier innsatsleder Arve Røtterud på stedet.

Hentet kniv

Gutten skal deretter ha gått inn på et hvilerom som også fungerer som et kjøkken inne på skolen. Her hentet han en kniv.

– Da vi kom inn med en politipatrulje hadde de ansatte fått delvis kontroll på gutten. Han har ikke hugget etter noen med kniv, men vært truende og sint, sier innsatsleder Røtterud.

Politiet fikk raskt kontroll på gutten, og flere politipatruljer var på stedet i flere timer etter hendelsen for å snakke med vitner og involverte.

Elevene ved skolen blir ivaretatt av skoleadministrasjonen, og det blir vanlig undervisning på skolen resten av dagen.

– Det er ikke knivstikk på de skadde. Ingen av dem er skadet med kniv, sier Sven Christian Lie, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til TV 2.

Skadet med gaffel

Fire personer ble lettere skadd i hendelsen. De skadde har skader fra en gaffel og fra bitt.

Alle de fire er ansatt ved skolen, men bare en av dem er lærer.

BARNESKOLE: Innsatsleder Arve Røtterud i Oslopolitiet. Foto: TV 2

Samtlige kjøres til legevakten for behandling.

Politiet kom raskt til stedet, og hadde kontroll på gjerningspersonen ni minutter etter at de mottok den første meldingen.

– Vi har tatt hånd om gutten sammen med barnevernstjenesten. Vi har naturligvis med oss at dette er et barn, sier innsatsleder Røtterud.

Han ønsker ikke si nøyaktig hvor gammel gutten er, men sier han er svært ung. Brynseng skole er en barneskole på Brynseng i Oslo, som har undervisning for 1.-7. klasse.