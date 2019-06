Drapssiktede nektet for alt – så sa han: «Nå skal jeg fortelle hva som skjedde med Egil»

I tillegg hadde et videokamera, vendt ut mot gata der Egil var drept, tatt opp lyd. Lydopptaket ble sendt til eksperter i utlandet, men selv om de klarte å gjøre lyden bedre, var det ikke godt nok til å fange opp hva som ble sagt. Videoen var også av for dårlig kvalitet til at man kunne se noen gå forbi.

Trodde drapet var en spøk

Alexander Waaler var en god kompis av Egil. De vokste opp sammen i lille Våler, og faren til Egil var gymlæreren hans. Men det var de siste årene, da begge bodde i Oslo, at vennskapet vokste.

– I Oslo er man gjerne én av mange. Du har på en måte ikke noen røtter. Det var fint å ha et ansikt der som jeg hadde kjent siden barndommen. Det var trygt og godt å ha Egil nær seg i hovedstaden, sier han.

Den siste kvelden i live var Egil hjemme i kollektivet til Alexander og spiste pizza. Før det hadde de vært på kino sammen med to andre jenter. Alexander trodde først det var en spøk da politiet ringte for å få ham inn til et avhør.

– Jeg trodde det var kompisene mine som hadde stelt i stand dette for å lure meg. Jeg forsto ikke alvoret før jeg faktisk ble tatt inn på et rom på politihuset. Da forsto jeg at Egil var drept, sier han.

Alexander hadde hverken lest aviser eller sett på TV før han snakket med politiet. Da han kom ut fra avhøret, så han forsidene på avisene. Der sto det at Egil var drept.

– Det var urealistisk det hele. Sola skinte fra blå himmel, og folk levde livene sine som om ingen ting hadde skjedd. Men jeg følte jo at livet stoppet opp. Egil var drept. Han som var så opptatt av rettferdighet, og alltid skapte så god stemning.

VAR PÅ KINO: Anne Hjelleseth og Alexander Waaler var på kino sammen med Egil den siste kvelden han var i live. FOTO: Runar Blekken

God kontakt med politiet

Selv om årene gikk, og foreldrene til Egil hadde slått seg til ro med å aldri få svar på hva som hadde skjedd, holdt politiet kontakten med dem. Det ble mange samtaler, selv om det sjeldent var noe nytt å melde om saken. Foreldrene trekker frem kontakten med Grete Lien Metlid som spesielt god.

– Hvert eneste år i forbindelse med datoen for drapet på Egil har hun ringt. Det har betydd enormt mye. Selv om det ikke nødvendigvis var noe nytt i saken, så viste den telefonen at verken vi, eller Egil, var glemt, sier Solveig.

Metlid er i dag politiinspektør i Oslo. Hun sier det var viktig for henne å holde kontakten med foreldrene til Egil.

– Vi vet at årsdagen for et drap alltid er spesielt vanskelig for pårørende. Jeg kom inn i saken etter omtrent ett år, og har fulgt den tett siden. Det har blitt mange telefoner med foreldrene, sier hun.

Krevende etterforskning

Allerede i 2008, seks år etter drapet, begynner politiet å sirkle inn drapsmannen. I 2013 starter en hemmelig undercover-operasjon.

Utenlandske agenter blir brukt for å prøve å komme innpå en person politiet hadde i søkelyset. Men operasjonen fører ikke frem til noe. I slutten av 2015 får politiet beskjed om at nye analyser av knivsliren har gitt et nytt resultat. I 2016 får politiet det endelige svaret.

Folkehelseinstituttet har ved hjelp av bedre analyser klart å få frem en fullverdig DNA-profil. I november, ganske nøyaktig 14 år etter drapet, sikter politiet en da 32 år gammel mann. Han var 18 år da Egil ble drept. I det første avhøret av mannen nektet han for alt.

– Men så ba han om et nytt avhør dagen etter. Da sa han i et helt annet toneleie enn dagen før: «Nå skal jeg fortelle hva som skjedde med Egil». Jeg er sikker på at alle som hørte avhøret, holdt pusten. Det var sterkt, sier Andreas Strand, som var politiadvokat på saken.

I avhøret innrømmer den siktede å ha brukt kniv mot Egil. Han forteller også at han ikke var alene. Han navngir en annen person, og politiet går til ny pågripelse av en 30 år gammel mann. Denne mannen var bare 16 år den skjebnesvangre natta i 2002. Han forteller at de var ute etter Egils penger og mobiltelefon, noe 32-åringen benekter.

Retten bestemmer at han som var 16 år skal dømmes til fengsel i tre år for forsøk på grovt ran med døden til følge. Han som var 18 får ni år og seks måneder for forsettlig drap og forsøk på grovt ran. Ingen av de to dømte ønsker å bli intervjuet i saken.

MINNER: Foreldrene til Egil har mange minner etter Egil. Her viser de frem bilder til programleder Jens Christian Nørve. FOTO: Runar Blekken.

Tok kontakt med gjerningsmennene

Foreldrene hadde for lengst gitt opp håpet om at drapet på sønnen skulle bli oppklart. Det var først under rettsaken de skjønte hvor viktig en oppklaring faktisk var.

Under rettsaken tok Solveig motet til seg og gikk bort til de to mennene som satt tiltalt for drapet på sønnen. Hun håndhilste på dem og sa at de måtte velge en bedre vei.

– Ja, svarte de da, forteller hun.

Hele historien om hvordan politiet løste drapssaken kan du se på Åsted Norge på TV 2 mandag klokken 21.40 eller på Sumo.