Forskerne ved Harvard universitetet har funnet ut at jo mer sukkerholdig drikke en person inntar, jo større er sjansen for å dø av hjertesykdommer.

Dersom du drikker to eller flere sukkerholdige drikker hver dag, har du større sannsynlighet for å dø tidlig enn de som drikker mindre enn en sukkerholdig drikk i måneden.

Ifølge forskerne har stordrikkerne av brus 28 prosent høyere risiko for å dø, enn folk som drikker lite brus. Samt at brusdrikkerne har 31 prosent høyere sjanse for å dø av hjertesykdom og 16 prosent større sjanse for å dø av kreft.

Forskernes funn ble mandag publisert i magasinet Circulation fra den amerikanske hjerteforeningen.

– I USA drikker rundt halvparten av befolkningen minst en sukkerholdig drikk per dag. Dersom man bytter ut denne drikkevaren med for eksempel vann, kan man forbedre helsen og levetiden, sier studieforfatter Vasanti Malik til nyhetsbyrået Reuters.

Malik er også ernæringsforsker ved Harvard TH Chan-skolen i Boston.

Bruskonsumet øker

Forskerne sier at brus, sportsdrikker og andre sukkerholdige drikker er den største enkeltkilden for inntak av sukker i det amerikanske kostholdet.

Selv om forbruket har gått ned de siste ti årene, har forbruket de seneste årene steget noe igjen. En gjennomsnittlig voksen person får i seg rundt 145 kalorier om dagen fra disse drikkene.

– Studien var ikke et kontrollert eksperiment laget for å bevise om sukkerholdige drikker kan direkte forårsake helseproblemer eller tidlig død. Men det er sannsynlig at både tilsatt sukker og kalorier i disse drikkene spiller en rolle, sa Malik.

Forskerne kom også fram til at lettbrus ikke hadde samme effekten, men:

Kvinner som drikker mer enn fire enheter lettbrus daglig har større sjanse for å dø av hjertesykdom enn andre grupper.

Forsker Vasanti Malik håper imidlertid ikke at studien fører til at folk bytter fra å drikke vanlig brus til lettbrus.

Bred studie

Forskere fant også ut at å bytte sukkerholdige drikker til lettbrus kan redusere en persons dødsrisiko, selv om de fortsatt anbefaler at folk drikker vann.

I studien står det også å lese at stadig flere forskningsartikler viser at sukkerholdige drikker kan føre til at folk går opp i vekt og muligens føre til en rekke helseproblemer som fedme, type 2 diabetes og hjertesykdommer.

Forskerne fant ut at for hver ekstra sukkerholdig drikke en person drakk, øker risikoen for å dø av hjertesykdom med 10 prosent.

Nærmere 120.000 menn og kvinner deltok i studien, som pågikk over rundt 30 år. Forskere opplyser at de har justert studien for alt som kan påvirke resultatene, for eksempel diett og livsstilsfaktorer.

​