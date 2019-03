En 43 år gammel kvinne fra Agder er tiltalt for drap på sin far og sin tidligere samboer, i henholdsvis 2002 og 2014.

Hun er også tiltalt for flere andre forhold, blant annet å ha dopet ned en tidligere kjæreste.

I slutten av februar ble kvinnen dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år for drapene i Kristiansand tingrett.

Tirsdag starter ankebehandlingen av saken i Agder lagmannsrett.

I forrige rettsrunde nektet kvinnen å forklare seg, og hun har heller ikke villet forklare seg i politiavhør, men nå vil hun forklare seg.

– Ja, jeg ønsker å forklare meg, sa hun like etter at retten var satt tirsdag.

Det settes av tre dager til kvinnens forklaring.

Det kom frem i retten at syvbarnsmoren ble overvåket av politiet, i et stort omfang. Politiet har overvåket kvinnens telefon, de foretok hemmelig ransaking, kameraovervåking, romavlytting, spaning og sporing av bilen hun disponerte.



Målet var å finne bevis for at kvinnen sto bak drapene på ekskjæresten og faren.

Forventer frifinnelse

Til TV 2 sier kvinnens forsvarer, Olav Sylte, at hun har en forventning om full frifinnelse.

– Hun føler seg tvunget til å komme med sin forklaring for å ikke bli dømt helhetlig uten noen konkrete bevis, som i første instans, sier Sylte.

Tiltalen ble under saken i tingretten skjerpet, fra paragraf 233 første ledd til 233 andre ledd. Dette betyr at påtalemyndigheten mente kvinnen planla de to drapene.

Omfattende tiltale

I tiltalen het det at kvinnen gjorde følgende:

26. eller 27. mars i 2002 skal hun ifølge politiet ha drept faren sin i hans hjem. Han skal ha sørget for å skjenke ham med alkohol og piller før han trolig ble druknet i et badekar. ​

Natt til søndag 6. april i 2014 skal hun ha drept eks-kjæresten sin på et hotell i Kristiansand sentrum. Politiet mener at hun fikk ham til å innta dødelige tabletter før hun kvalte ham.

Kvinnen erkjente ikke straffskyld da ankesaken startet tirsdag.



Hemmelig agent

Saken ble rullet opp da politiet fattet mistanke til at det var noe galt ved dødsfallet i 2014.

– Han ble funnet med hodet inn i puta, og man var da av den oppfatning at luftveiene var blokkert. Dette er en stilling du ikke havner i naturlig, og som mennesker har reflekser for å komme seg ut av, sa aktor Leif Aleksandersen i sitt innledningsforedrag.

Politiet satte i en hemmelig etterforskning av kvinnen. De fikk bistand fra Oslo politidistrikt og Kripos, og det ble satt i gang en undercover-aksjon.

En hemmelig agent møtte fra 17. desember 2014 til 23. august i 2017 kvinnen hele 49 ganger. Møtene varte mellom 10 minutter og 13 timer.

Samtalene mellom dem er tatt opp. 26. september 2017 ble kvinnen pågrepet og siktet for de to drapene.