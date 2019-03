– Nå har vi et trangt handlingsrom, så her blir det slåsskamp mellom alle partiene, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til TV 2.

Tirsdag møtes regjeringen på Hurdal til budsjettkonferanse. Ifølge kilder er det knapt penger igjen til nye satsinger for firepartiregjeringen.

Det er ikke godt nytt for Ropstad, som nå må komme med gode nyheter til et splittet KrF.

– Vi vil styrke barnefamiliene med barnetrygden, som skal økes med 7.200 kroner i løpet av perioden og fritidskortet til alle barn, sier Ropstad.

Regjeringen har bare to statsbudsjetter til å gjennomføre Granavolden-erklæringen.

– Vi skal ha mye penger til mye, sier Bollestad.​

Totalt skal regjeringen bruke 3,3 milliarder kroner på å øke barnetrygden for barne fra 0 til 6 år de neste to årene.​

Elbil-trøbbel

– Her blir det kamp, sier Siv Jensen.

Forrige onsdag møtte Siv Jensen de fire regjeringspartiene på Stortinget, der ga Jensen klar beskjed om at handlingsrommet er mindre enn noen gang etter at Frp fikk regjeringsmakt i 2013, ifølge TV 2s kilder.

Jensen pekte på blant annet på at bilavgiftene går nedover.

Staten og kommunene mister store inntekter på grunn av elbilfordelene. De offentlige inntektene er redusert med flere milliarder kroner i året.

I 2018 kom 48 milliarder kroner inn i statskassen, men bare på seks år har inntektene falt med 12 milliarder.

– Ikke kødd

På Høyres landsmøte i helgen diskuterte partiet elbilfordelene. Partiet vedtok at «elbilfordelene skal vare til minst 2021, og at det fortsatt må være egne insentiver for å velge elbil til et nytt bærekraftig avgiftssystem for bil er på plass».

– Ikke kødd med elbilfordelene, sa Skei Grande da hun gjestet Høyres landsmøte.

– Det er klart slått ned i Granavolden-plattformen at elbil-fordelene gjelder. Så synes jeg det er rart at Høyre med sin ideologi og tankegang ikke skjønner hvor viktige økonomiske incentiver er for folk til å ta grønne valg. Vi snur ikke bilparken på idealisme, sa Skei Grande til TV 2.

Etter det TV 2 erfarer vil Venstre i forhandlingene blant annet prioritere grønn skipsfart.