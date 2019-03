Politiet fikk sette opp overvåkingskamera i fire uker – på grunn av en gris

Økokrim har bestemt avvist at det har vært mistanke om ulovlig rovdyrjakt.

Krever innsyn igjen

Nå krever skogeieren og revejegeren innsyn i saken igjen. Advokaten deres, Pål Granberg, begrunner kravet med intervjuet Økokrim ga til TV 2 i forrige uke, der de fortalte om årsaken til overvåkningen i Elverum-skogene.

Overvåkningsbeslutningen er sladdet. Foto;: Olav Wold, TV 2.

– Det var for å finne ut hvem som hadde det åtet, som vi forsto var ulovlig husdyråte, altså en gris i skogen den høsten 2017, sa førstestatsadvokat Tarjei Istad. Han viser til Matloven og mulig risiko for spredning av smitte til ville dyr.

I et halvt år har politiet og statsadvokaten nektet å gi grunneieren innsyn i hvorfor skogsområdet ble kameraovervåket. Men de har understreket at revejegeren og skogeieren ikke var mistenkte i saken.

– Økokrim har nå opplyst at dette var overvåkning av et griseåte. Vi vil derfor be om innsyn i overvåkningsbeslutningen og politiets begjæring på nytt. For vi mener at grunneier og jeger må ha en rolle i saken. Og vi må derfor få vite hvorfor kameraovervåkning ble tillatt, sier advokat Pål Granberg.

Skogeieren sier han vil vurdere rettslige skritt mot det han mener kan være ulvovlig overvåkning etter at det eventuelt gis innsyn, og viser til kontakten de har hatt med Mattilsynet om husdyr på åte.

Ikke mistenkt for noe

Et av spørsmålene TV 2 har sendt til politiadvokat Henning Klauseie er om det nå vil bli gitt innsyn i politiets begjæring om kameraovervåkning og tingrettens beslutning.

Heller ikke dette har han villet kommentere.

Privat bilde av overvåkningsutstyret som ble avslørt.

Under intervjuet TV 2 gjorde med ham før saken som ble publisert i forrige uke, sa han at politiet kan kameraovervåke på offentlig sted, uten å ha konkrete mistenkte. Og han understreket at saken gjaldt mistanke om et straffbart forhold med over seks måneders strafferamme. Klauseie ga også uttrykk for at skogeieren og revejegeren gjentatte ganger har fått beskjed om at de ikke er mistenkt for noe kriminelt i forbindelse med overvåkningen.

Økokrims førstestatsadvokat Tarjei Istad sier til TV 2 at han henviser til Innlandet Politidistrikt, som fikk overvåkningsbeslutningen, for svar på ytterligere spørsmål.