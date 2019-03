– Det er bullshit

– Jeg gidder ikke snakke om det. Dere skriver alt mulig likevel, så det er ingen grunn til å snakke om det, sa Eriksen.

Noe som muligens kan gjøre det mer fristende å bli værende i Nord-London, er klubbens nye stadion. I april flytter hvittrøyene endelig inn på sin nye praktarena.

– Jeg har vært ute der og sett. Det er en eksepsjonell stadion, og det kommer til å bety mye for klubben de neste årene. Jeg tror utvilsomt at det vil føre til at klubben kan ta det neste steget.

Klar for landskamper igjen

​Men nå venter uansett to Danmark-kamper for Tottenhams midtbanestjerne. Først privatlandskamp mot Kosovo, før EM-kvaliken starter borte mot Sveits. Og til tross for Eriksens knallharde kampprogram, er dansken klar på at han føler seg klar for å hjelpe landet sitt.

– Beina har det bra. Vi spilte ikke i helgen. Det er en stund siden vi ikke har hatt kamp hver tredje eller fjerde dag. Det er deilig og litt underlig. Jeg er faktisk litt rastløs for jeg vil gjerne spille, sier 27-åringen.