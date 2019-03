Mellom år 1888 og 1891 ble bydelen Whitechapel i East End i London rystet av elleve drap på kvinner.

Syv av kvinnene hadde fått halsen skåret over, og i fire av sakene var kroppene lemlestet. Fem av drapene, begått fra august til november i 1888, var så like at politiet mente det måtte være verket til en seriemorder.

Denne seriemorderen fikk navnet «Jack the Ripper».

DNA-match

Gjerningsmannen ble aldri tatt, men den polske frisøren Aaron Kosminski var tidlig i politiets søkelys.

Politiet manglet likevel avgjørende bevis, og til tross for at politiet opp gjennom årene hadde flere mistenkte, forble drapene et mysterium.

Nå har rettsmedisinere gjort nye undersøkelser i saken, og i en rapport publisert i Journal of Forensic Sciences publiserer de resultatet.

Ved å DNA-teste et sjal som ble funnet ved et av offrene, Catherin Eddowes, har de fått DNA-match med mistenkte Kosminski, skriver CBS News.

De slår dermed fast at det må være Kosminiski, som var polsk innvandrer til Storbritannia, som sto bak drapene.

En amatør-detektiv hevdet allerede i 2014 at han hadde identifisert Kosminski som drapsmannen ved DNA-undersøkelser. Undersøkelsene som nå er offentliggjort er de første offisielle DNA-resultatene.

På sinnssykeasyl

Kosminski ble aldri stilt for retten, men ble innlagt på et sinnssykeasyl i 1891.

Han skal ha lidd av hallusinasjoner og oppført seg på en rar måte. Da han ble innlagt, tok også drapene i Whitechapel slutt.

I 1919 døde han, mens han fremdeles var innlagt på asylet.

Mystikken rundt seriemorderen har gjort ham til en tilbakevennende figur i britisk krim-litteratur.