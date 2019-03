Tre personer omkom og fem personer er skadet etter en skyteepisode på en trikk i Utrecht mandag.

– En tredje mistenkt er arrestert i sammenheng med skytingen. Vi undersøker hvordan denne personen var involvert, skrev politiet i Utrecht på Twitter.

Mandag aksjonerte politiet mot flere adresser i byen.

SISTE: Tirsdag formiddag melder Radio 1 at ordføreren i Utrecht opplyser at to av de tre pågrepne er løslatt. Det er altså bare 37 år gamle Gökmen Tanis som fremdeles er i politiets varetekt.

Ukjent motiv

Den hovedmistenkte i saken er 37 år gamle Gökmen Tanis.

Motivet til Tanis er foreløpig ukjent, men nederlandske myndigheter bekrefter at de ikke utelukker at det kan være snakk om terror, melder nyhetsbyrået AP.

Zoals vanavond gemeld bij #Jinek heeft de politie een derde verdachte aangehouden in verband met het schietincident op het #24oktoberplein. We onderzoeken wat de betrokkenheid van deze persoon is geweest. #Utrecht 1/2 NR — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. mars 2019

Like før de bekreftet pågripelsen av den tyrkiske 37-åringen, meldte politiet at en annen person var i deres varetekt, melder TV-kanalen NOS. Dette skal være broren til den mistenkte skytteren.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Andalou skal den Tanis ha skutt en slektning. Anonyme kilder opplyser til nyhetsbyrået at skytingen skal skyldes et familieanliggende.

Fotballtrener drept

Blant ofrene var en 19 år gammel kvinne, Roos Verschuur, det andre er en mann, Rinke Terpstra, mens identiteten til det tredje offeret ikke er kjent ennå.

BBC-reporter i Nederland, Gavin Lee, er en av dem som legger ut detaljene om ofrene på Twitter sent mandag kveld. Ifølge Lee stengte Verschuur sine kolleger arbeidsplassen deres mandag etter at drapet ble kjent for dem. Det ble satt opp en plakat i vinduet med forklaring på hvorfor de stengte kafeen.

Rinke Terpstra var fotballtrener for flere lag i klubben Desto, som mandag la ut kondolanser til familien på sine nettsider.

Formann i klubben Frits Velthuijs sier til RTL Nieuws at de mottok nyhetene med forferdelse og sjokk.

– Rinke var superaktiv i klubben. Mange lag kjenner ham. Vi er her nå med styremedlemmer og lagledere til stede i klubben. Vi har orientert alle gutter og jenter om hva som har skjedd,

Lørdag skal alle spillere i klubben bære sørgebånd, og det vil være ett minutts stillhet før kamper.

​

​