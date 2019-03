Kometen (21) jaktes på av de største klubbene – kan selges med tolvdobbel (!) fortjeneste

Se Tyskland mot Serbia på TV 2 Sport 1 og Sumo onsdag kveld fra klokken 20.30.

Luka Jovic har vært en åpenbaring for Eintracht Frankfurt denne sesongen.

Med scoring hvert 105. minutt – totalt 22 mål på 36 kamper – har langt større klubber enn Eintracht Frankfurt begynt å snuse på 21-åringen. I tillegg har han sju målgivende.

Ifølge Sport hadde Barcelona speidere på plass da Jovic ble matchvinner mot Inter på Giuseppe Meazza i Europaligaen torsdag.

Real Madrid, Bayern München og Chelsea skal være andre klubber som ønsker å sikre seg den serbiske unggutten til sommeren.

– Jeg er selvfølgelig beæret over at så store klubber viser interesse for meg, men akkurat nå er jeg glad for å være her i Frankfurt. Jeg har det bra her, uttalte Luka Jovic om den påståtte interessen til Sportbuzzer forrige måned.

– Verdt nesten 700 millioner kroner

Eintracht Frankfurt kan gni seg i hendene før det kommende overgangsvinduet, for da de sikret seg Jovic fra Benfica på en toårig låneavtale i 2017, ble de enige om opsjon på kjøp til 58 millioner kroner. Opsjonen kommer Bundesliga-klubben til å benytte seg av i sommer.

Den tyske fotballjournalisten Raphael Honigstein skriver at Eintracht Frankfurt kan komme til å selge Jovic for tolv ganger så mye i samme overgangsvindu. Honigstein mener Jovic er verdt minst 680 millioner kroner.

Barcelona er på utkikk etter en avløser for aldrende Luis Suárez, melder Marca. Derfor skal Jovic være sterkt ønsket av den katalanske storklubben. Avisen opererer med en overgangssum på opp mot en halv milliard kroner.

– Foreløpig er dette bare oppspinn med. Først var det Barcelona, så var det Real Madrid og nå er det Chelsea. Jeg kan se på listen over speidere før hver kamp. Det er kremen av kremen når det kommer til klubber, og de var ikke der for to år siden. Så fant de plutselig veien til Frankfurt, er Eintracht Frankfurts sportsdirektør, Fredi Bobic, sitert på av Deutsche Welle.

Sammenlignes med Barcelona-stjerne

Serbias landslagssjef Mladen Krstajic mener Jovic kan passe fint inn i Barcelona, for han sammenligner sin elev med nettopp Luis Suárez.

– Han er en klassisk målscorer med god ballbehandling og bra spilleforståelse. Han er modig og hele tiden en trussel, og han utnytter den minste uoppmerksomhet hos motstanderens forsvarsspillere. Noen ganger kan det se ut som han mangler energi, men det lurer motstandernes forsvarsspillere og gjør ham enda farligere, sier Krstajic til T-Online.