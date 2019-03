Ifølge Trønder-Avisa har det kommet tre-fire anmeldelser i saken siden februar, men politiet tror mange flere kan ha blitt utsatt for trusler – og at det har pågått siden sensommeren 2018.

– Vi ønsker tips i saken, sier etterforskningsleder Leif Gundersen i Trøndelag politidistrikt.

Mennene, som er i starten av 20-årene, har forklart at de har fått inn «noen titusener» på dette, men politiet tror det kan være snakk om mer.

– Dette har skjedd ved at de har opprettet en profil på Gaysir hvor det står at vedkommende er i tjueårene. De har avtalt møter og sex med andre menn, og på vei til møtet har de skrevet at vedkommende er mindreårig. Når møtet likevel finner sted, presses mennene som møter dem for penger, sier etterforskningslederen.

Ifølge politiet har det ikke blitt utført seksuelle handlinger eller vold ved møtene.

