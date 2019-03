Møller Dæhli hyllet av egen klubb: – Det var et krav fra fansen

Hver dag i fem uker la St. Pauli ut et bilde på sine sosiale medier-kontoer under emneknaggen #1910SmilesOfMats.

Bildet var av Mats Møller Dæhli, og selvsagt med et smil rundt munnen.

Det kom etter krav fra fansen.

– Det ble laget en egen hashtag en gang og så ble det et krav fra fansen, at de måtte legge ut hver dag. Når de ikke gjorde det, så fikk de klager. Da endte det opp med at de måtte publisere et bilde hver dag, flirer Mats.

– Det var tydeligvis mange av våre fans som syns det var morsomt å se på at jeg alltid er i godt humør.

Klubben er familie

Bildet ble publisert klokken 1910 hver kveld, og spiller på to ting: klubbens stiftelsesår og at Mats Møller Dæhli alltid smiler.

Klubben sluttet med #1910SmilesOfMats på toårsdagen for at han hadde signert for klubben. Fortsatt dukker den opp med jevne mellomrom på Twitter, men ikke i samme omfang.

Det syns hovedpersonen selv er helt greit.

– Det ble litt mye. Hvis jeg ikke smilte, fikk jeg spørsmål om hva det var som var galt. Det ble litt tungt noen morgener der, flirer han.

På generelt grunnlag syns han likevel det var morsomt.

– Det viser jo at jeg har fått en standing i klubben, en klubb som er blitt en familie for meg. Det er der jeg føler meg hjemme. I tillegg er tilknytningen til fansen er noe helt spesielt. Det er stort at de viser at de setter pris på meg på en slik måte.

Øystein Sunde-klassiker

Den kanskje største suksessen var for øvrig en video. Kaptein Johannes Flum filmet Mats Møller Dæhli mens han sang Øystein Sunde-sangen «Danske med campingvogn».

Videoen ble lagt ut på klubbens Twitter-konto og fikk over 800 likerklikk og 50.000 visninger.

– Det var et krav fra noen av spillerne, for de hadde hørt meg synge den på gaten. Jeg måtte gjøre det, og så ble det suksess, gliser han.

– Jeg vet ikke helt hvorfor, de forstår jo ikke hva jeg sier.

Når han snakker om klubben som en familie, er det ikke tilfeldig. Han mener det er sterke bånd mellom lagkameratene.

Med i opprykkskampen

St. Pauli ligger på andreplass i 2. Bundesliga, fire poeng bak kvalifiseringsplass.

– Samholdet er grunnen til at vi henger med i toppen. Kvalitetsmessig så er vi kanskje bak de beste, sier han ærlig.

Nå er det blitt to 0-4-smeller på rad for klubben. Først mot Hamburg i derbyet, et derby Møller Dæhli gikk glipp av på grunn av sykdom.