LSK-kvinnene inspirert av verdensrekord

– Det er jo en drøm. Man vil jo komme dit. Og man ser jo at flere og flere av de store klubbene i flere land satser, og at tilskuerne heier på lagene sine. Uavhengig av om det er jenter, gutter, menn eller kvinner. Det er logoen man støtter opp rundt, og det er fantastisk å se at det skjer. Så håper jeg nå at vi får et bra resultat og at Åråsen også fylles opp neste onsdag, sier 49-åringen som tidligere er kåret til tidenes beste norske kvinnelige fotballspiller.

Riise ser på Barca-kampene som en unik mulighet

Nå er hun ansvarlig for et LSK-lag som, etter å ha slått russiske Zvezda-2005 Perm og danske Brøndby i de foregående rundene, er klare for det første av to kvartfinaleoppgjør mot Barcelona onsdag.

– Jeg gleder meg sinnssykt. Vi har jobbet hardt for det. Nå er det en unik mulighet for oss til å gå ut og gjøre vårt aller, aller beste. Så får vi se.

– Hvor gode må dere være for å kunne matche dem på onsdag?

– Vi må være på vårt beste. Forsvarsmessig må vi være sterkere enn noen gang, ha riktige avstander og være gode i boks-spillet. Så vet vi at vi når vi får sjansen på kontringer, og kanskje også i det etablerte spillet offensivt, så er vi vel så gode. Og så vet vi at den kampen de spilte på søndag, tempomessig, er et par knepp opp. Men det er mulig for oss å være med og prege kampen, sier Riise.

Det synet deles av stjernespiller Reiten, som ikke tar på vei selv om en merittert storklubb står på motsatt banehalvdel.

– Det er bare en fotballkamp som skal spilles. Vi må prøve å få ut vårt potensiale, for det er veldig bra. Vi får håpe vi får til en bra kamp her, og så er det en ny kamp på Åråsen om en uke, sier hun offensivt.

Se Barcelona-LSK Kvinner på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo onsdag fra 18.30 (kampstart 19.00)