Tsjujihara er en av de aller høyest rangerte som nå står overfor sex-anklager. I dag meldte han sin egen avgang, skriver nyhetsbåret AP

Årsaken er anklager om at han har bedt om sex med skuespiller i bytte mot flere roller.

Sjefen for WarnerMedia, selskapet som eier Warner Bros, bekreftet avgangen mandag.

– Kevin har bidratt til studioets suksess de siste 25 årene, og for det takker vi ham, sier sjefen for WarnerMedia, John Stankey da han fortalte media om at Tsujihara gir seg som sjef.

– Kevin erkjenner at hans feil ikke er forenelig med selskapets lederforventninger og vet at det kan skade selskapets muligheter fremover, utdyper sjefen.

Ville ha sex i bytte mot roller

Tidligere i mars ble det kjent at WarnerMedia startet en etterforskning av Tsujihara. Bakgrunnen er at han skal ha sendt meldinger til den britiske skuespillerinnen Charlotte Kirk i 2013.

I meldingene skal han ifølge anklagene foreslått at de to skulle ha sex. I bytte skulle hun få møte innflytelserike ledere, samt å bli vurdert til flere roller i TV og filmer.

Skuespillerinnen nekter for at det har skjedd

I et avskjedsbrev som AP har fått tak i, bekrefter Tsujihara avskjeden etter lengre tids tenking og diskusjoner med Stankey.

– Det har klart at mitt lederskap kan være et en distraksjon og et hinder for firmaets pågående suksess. Den jobben alle de ansatte gjør er virkelig beundringsverdig, og jeg vil ikke la mediaoppmerksomheten rundt meg påvirke den gode jobben dere har gjort, skal Tsujihara ha sagt.

Skuespiller Kirk som har spilt i filmer som «How to Be Single» og «Oceans 8», sier Tsujihara verken har oppført seg dårlig, eller ha lovet henne noe som helst.