Sergio Ramos er elsket av Real Madrid-supporterne, men han er ofte hatet av motstandernes tilhengere, beskyldt for både grisete spill og utenomsportslige episoder.

På pressekonferansen før Norges møte med Spania i EM-kvalifiseringen lørdag, ble landslagssjef Lars Lagerbäck bedt om å trekke frem spillere i den spanske troppen.

– Vi får se hvilken startoppstilling han (landslagssjef Luis Enrique) kommer med. Det er veldig marginale forskjeller på de som spiller spiss og midtbane, sier han.

– Det er klart at Sergio Ramos er en som kan løftes frem. Han er en lederskikkelse, en pådriver, han er veldig tøff og av og til en litt ekkel stopper. Det er en spiller som stikker seg ut. De har fire sidebacker, og det betyr ikke noe hvem som spiller. De minner om hverandre og har samme egenskaper, fortsetter landslagssjefen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener det ikke spiller stor rolle hvem Luis Enrique stiller med til lørdag. Foto: Junge, Heiko

Lagerbäck og Norge slipper imidlertid å møte en rekke spanske stjerner, for Luis Enrique har vraket blant andre Real Madrids midtbanestjerne Isco.

– Jeg tror ikke det spiller ikke så stor rolle. Vi så noen kamper i går, og de kan ta ut fire-fem spillere i hver posisjon uten at det utgjør stor forskjell. Han vet hva han gjør, og Isco har ikke spilt så mye nå, så jeg forstår at han velger en annen spiller. Jeg tror det virkelig er marginale forskjeller på hvem han tar ut, sier Lagerbäck.

I tillegg til Isco er Atlético Madrid-spillerne Koke og Saúl Ñíguez, Chelsea-forsvarer César Azpilicueta og Bayern Münchens midtbanespiller Thiago Alcântara er vraket til kampene mot Norge og Malta.

Den tidligere landslagssjefen til Sverige, Nigeria og Island er klar på at hans mannskap må være godt organisert i den TV 2-sendte kampen på Mestalla.

– Jeg tror alltid vi har muligheter. Jeg tror at hvis vi spiller på hundre prosent, så er det alltid en sjanse til å ta poeng og kanskje til og med vinne 1-0. Vi kan også tape 0-5 om vi ikke har hundre prosent innsats. Det tydeligste eksempelet på det er deres to kamper mot Kroatia (i Nations League) med 6-0 hjemme og 2-3 borte, så det kan skje. Vi må være på hundre prosent, hvis ikke får vi et problem, sier Lars Lagerbäck.