Callum Hudson-Odoi var for første gang tatt ut i den engelske U21-troppen, men da han møtte opp på samling mandag, fikk Chelseas kantspiller beskjed om at han i stedet skal være med i seniorenes tropp.

Gareth Southgate og hans menn åpner kvalifiseringen til EM med kamper mot Tsjekkia og Montenegro den neste uken.

Hudson-Odoi har til gode å starte en kamp i Premier League og står med kun 119 minutter i ligaen denne sesongen.

18-åringen har imidlertid fått åtte kamper i Europaligaen. Det har resultert i fire scoringer og to målgivende. Totalt har han 19 kamper for Chelsea denne sesongen.

Luke Shaw, John Stones, Fabian Delph og Ruben Lofthus-Cheek har alle meldt forfall til samlingen. Southampton-spiller James Ward-Prowse ble tidligere mandag kalt inn i troppen og kan få sin debut.

Stortalentet var i januar sterkt koblet til Bayern München, men Chelsea nektet å selge. Hudson-Odois kontrakt med Chelsea løper ut neste sommer.

Hudson-Odoi var en del av det engelske laget som vant U17-VM i India for snart to år siden. På vinnerlaget var også Jadon Sancho, som fikk sin debut på landslaget i fjor høst etter å ha storspilt for Dortmund. Den tidligere Manchester City-spilleren er med i troppen mot Tsjekkia og Montenegro.