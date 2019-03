18. desember kommer det en meteor over halvøya Kamchatka i Russland. Den kommer inn i atmosfæren med en fart over 100.000 kilometer i timen, og etterlater seg en enorm eksplosjon.

En meteoreksplosjon oppstår når den treffer atmosfæren og eksploderer. Når det skjer etterlater det seg enorme mengder med energi.

Selv om meteoren som eksploderte like før jul, bare anslagsvis skal ha vært noen få meter bred. Viser det seg at eksplosjonen var en av de kraftigste noensinne, opplyser USAs romfartsorganisasjon, NASA, skriver The Guardian.

Eksplosjonen tilsvarer 173 kilotonn TNT, og var så kraftig at det tilsvarer ti ganger mer energi enn hva atombomben USA slapp over Hiroshima under 2. verdenskrig.

Nesten ingen fikk det med seg

Eksplosjonen var den nest kraftigste lufteksplosjonen på 30 år. Sist gang det var en kraftigere eksplosjon var også en meteor i 2013, da eksploderte den også over Chelybinsk i Russland.

Til tross for den enorme eksplosjonen før jul i fjor, var det likevel nesten ingen som fikk med seg den.

NASA fikk informasjon om eksplosjonen via militærsatellitter. De sier det bare oppstår slike eksplosjoner maks to til tre ganger i løpet av ett århundre.

Eksploderte over Bergen

Det er ikke unormalt at det kommer partikler fra verdensrommet inn i atmosfæren.

I 2016 skjedde det en lignende eksplosjon over Bergen.

En meteor eksploderte i et kjempeblaff midt på natta, og i noen sekunder ble det nesten lyst som dagen.