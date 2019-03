Zlatan mener Rashford har grenseløst potensial

Som resten av Manchester United, har Paul Pogba begynt å levere stabilt på et høyt nivå etter at Ole Gunnar Solskjær tok over etter José Mourinho før jul i fjor. Frem til da var sesongen preget av dårlig spill og krangling med Mourinho.

Pogba ble hentet for en milliard kroner fra Juventus i 2016, men til tross for talentet han besitter, har han så langt vært for ustabil i United-trøyen.

