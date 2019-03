Dette er politiets hovedmistenkte

Nederlandsk politi gikk ut med navn og bilde av den mistenkte 37-åringen cirka klokken 15 mandag.

Politiet aksjonerte mot flere adresser mandag ettermiddag og etter fire timer meldte lokale myndigheter at Gökmen Tanis var arrestert.

Han er mistenkt for å ha skutt og drept tre personer på en trikk mandag formiddag.

Ytterligere fem ble såret, og tilstanden for tre av dem betegnes fortsatt som kritisk.

Nederlands statsminister Mark Rutte kaller hendelsen et «rystende og dypt urovekkende» angrep på det nederlandske samfunnet.

– Hvis det lå terrormotiver bak dette, vil det bli etterforsket. Men dette er uansett svært alvorlig. Hele verden deler vår sorg, sier han.

Kjent av politiet

Den mistenkte er kjent blant nederlandsk politi fra før. Det bekrefter blant annet Nederlands justisminister Ferd Grapperhaus.

– Ja, den mistenkte var kjent for justisdepartementet. Han hadde et kriminelt rulleblad. Men det er det vi vet, og jeg kan ikke gi flere detaljer, sier han.

Den mistenkte var i retten i Utrecht i forbindelse med en voldtektssak 4. mars i år, ifølge Algemeen Dagblad. Avisen skriver også at han var involvert i en annen skyteepisode i 2013, hvor han angivelig skjøt mot forbipasserende på åpen gate i Utrecht.

Tanis blir også knyttet til flere andre straffbare forhold som blant annet innbrudd i en lastebil, butikktyveri, hærverk og å ha truet en offentlig tjenestemann, skriver Algemeen Dagblad.

Det melder også den nederlandske kringkasteren NOS, uten å opplyse hvorvidt han ble dømt for noen av forholdene.

– Familiekrangel

De tyrkiske nyhetsbyråene Anadolu og Hurriyet melder at 37-åringen var i familie med en av personene som ble skutt. Skytingen skal skyldes et familieanliggende, opplyser ikke navngitte slektninger til nyhetsbyråene.

A policeman stands guard near a tram where a gunman opened fire killing at least three persons and wounding several in what officials said was a possible terrorist incident, on March 18, 2019 in Utrecht. - Dutch police arrested a Turkish-born suspect on March 18, after they had earlier launched a huge manhunt for Gokmen Tanis, 37, issuing a picture of him on the tram and warning the public not to approach him. (Photo by JOHN THYS / AFP) Foto: John Thys

Også naboer av Tanis sier de tviler på at han hadde et terrormotiv.

– Han hadde perioder der han levde som en religiøs muslim, lot skjegget gro og hadde på seg lange kjortler. Men andre ganger drakk han igjen. Han var veldig ustabil og ofte i kontakt med politiet, sier en av dem til den nederlandske kringkasteren NOS.

37-åringens far, Mehmet Tanis, sier til det tyrkiske nyhetsbyrået DHA at sønnen opprinnelig er fra Yozgat sentralt i Tyrkia. Videre opplyser han at de mistet kontakten etter at han skilte seg fra kona og flyttet hjem til Tyrkia i 2008.