De folkevalgte i Underhuset har allerede stemt ned brexitavtalen to ganger.

May hadde denne uka tenkt å gi dem en tredje sjanse, i håp om å få avtalen vedtatt før EUs toppmøte på torsdag.

Underhusets speaker John Bercow gjør det imidlertid mandag klart at hun ikke kan gjøre det, med mindre hun fremmer en vesentlig endret avtale.

Dersom May skal ha en tredje avstemning, må hun fremme en vesentlig endret brexitavtale, ifølge speakeren.

– Man kan ha en ny avstemning om en endret avtale, slik man hadde forrige gang. Det regjeringen ikke kan gjøre er å fremme samme forslag, eller mer eller mindre samme forslag, som forrige uke, sier Bercow.

Speakerens uttalelser stikker kjepper i hjulene for statsministerens forsøk på å sikre hjemlig støtte til brexitavtalen sin. Etter alt å dømme er ballen nå tilbake i EUs hender.

– For meg ser det ut til at alt nå avhenger av EU-toppmøtet. Kommer noe til å endre seg vesentlig der som gir statsministeren muligheten til å holde en tredje avgjørende avstemning? Enten ettergivelser i siste liten, eller et tilbud om en lang utsettelse? skriver ITVs politiske reporter Paul Brand påTwitter.

(NTB)